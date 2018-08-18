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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3291329232933294>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:06

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:вроде ж была жена, Снежная Королева. Куда делась?

вы меня с кем то путаете, возможно со своими многочисленными арендаторами

Еще у одной учетки кукуха поехала...

Это от радости. Река несущая труп к сидящему на берегу Сержу наполнилась селевыми потоками с гор и несется сметая все на своем пути. Теперь главное в этом супе труп выловить - не пропустить. Ну и самому живым остаться.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:07

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Richi написав:Те кто застрял в стройке - соболезнования. Те кто не успел - поздравления.

думаете строители сложат лапки и склеят ласты?
Фейслесс в 2014 утверждал, что в убыток строить не будут. я говорил, что будут строить будут больше, чтоб держаться за счет оборота.
Кушнир из КГС тоже пару-тройку лет назад говорил, что нужен девал, чтоб закрутились стройки. Это когда с 28 на 26 упал курс.
Всё будет хорошо. но не быстро

Так по вашему они с 2014 в убыток строили?


начиная с 2009 года все стройки ищут пути удешевления строительства - увеличение удельного числа квартир на один лифт, облегчение веса конструктива, чтобы уменьшить затраты на нулевой цикл, эксперименты (!) с фундаментом и тд.
Поэтому, чисто с потребительской точки зрения, я-бы предпочел построенный по классической технологии 80-90-00-х, чем модномапные новострои. Да, они не идеальны, особенно система отопления удручает - не сэкономишь, прикрутив батарею. Но в горизонте нескольких десятилетий нынешние новострои имеют потенциал иметь серьезные проблемы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:12

  investorkiev написав:
  Natt написав:наблюдаю за двумя стройками, в которые встряла..


Ничесебе!!!
Вот уже маленький лендлордик подрастает с 3 квартирками (в 1 живем, 2 сдаем).
Натт, браво! Развод пошел вам на пользу? Муж таки не был кормильцем? А тратил много?

Правильно сделали что бросили его, и его коханку оставили без жилья. Пусть крутятся сами!


"Все мужики сво..."(с) ? :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:14

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Поэтому все-таки лучше старым проверенным способом - поменяли замки и сидим, ждем. Часа через 3 самый упертый арендатор станет сговорчивым.

Это как? Пока арендатор вне квартиры, вы меняете замки? а потом не отдаёте имущество? Это как бы на статью уголовного кодекса потянет


серьезно??? :shock: :shock: :shock: кто-бы мог подумать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:17

  rjkz написав:начиная с 2009 года все стройки ищут пути удешевления строительства - увеличение удельного числа квартир на один лифт, облегчение веса конструктива, чтобы уменьшить затраты на нулевой цикл, эксперименты (!) с фундаментом и тд.
Поэтому, чисто с потребительской точки зрения, я-бы предпочел построенный по классической технологии 80-90-00-х, чем модномапные новострои. Да, они не идеальны, особенно система отопления удручает - не сэкономишь, прикрутив батарею. Но в горизонте нескольких десятилетий нынешние новострои имеют потенциал иметь серьезные проблемы.

Это было одной из причин из многих других, когда я делал круг "сталинка - совмин - украинский кирпич - новострой - дореволюция - сталинка" в поиске "своей квартиры" с небольшой миграцией по районам поиска.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:23

rjkz А если так?
Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду.
И на злобу дня. Проведение дезинфекции арендной квартиры как мероприятие по защите от эпидемии. Карантин, так карантин! :)
Востаннє редагувалось dir в Сер 25 бер, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:44

  dir написав:https://ubr.ua/market/real-estate/v-rade-khotjat-vdvoe-snizit-kvartirosemshchikam-razmer-arendnoj-platy-za-zhile-3891609?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

У нас не чрезвычайное положение. Квартирная повинность не введена. Конституционную защиту частной собственности никто не отменял. Мне квартиру никто не покупал и не ремонтировал. Почему моим имуществом распоряжаются? Мне хотят компенсировать за аренду или порисоваться за счёт моего имущества? Ну а форс-мажор это улица не с односторонним движением. Мне не платят, я не сдаю. Счастливого пути на малую родину для отбытия карантина. Там за аренду платить не надо.


Чего это государство вмешивается в отношения между арендодателем и арендатором.
А если арендатор вообще не платежеспособным стал, то так у него есть залоговая сумма чтобы уехать на родину, а через месяц после окончания карантина его с голой задницей всё равно выставят.
Квартирную повинность вообще хотели отменить, у нас нет ЧП:
https://ukranews.com/news/684932-kabmin ... ya-voennyh
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dir написав:Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.

Работает только если никого нет в квартире. Можно просто сломать замок.
  dir написав:-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери

Не работает. Если арендаторы пойдут в отказ, они догадаются сломать или заклинить второй замок.

Остальные способы не работают - арендодателя просто никто не пустит в квартиру. Могут даже вызвать полицию, которая сохранит статус кво и отправит арендодателя в суд.

В реальной жизни до этого никогда не доходит потому что есть залог. Арендаторам всегда выгодней съехать добровольно и получить залог (снять что-то подешевле в пригороде), чем портить себе нервы и карму. Чтобы получить прибыль нужно быть в обороне (непрерывно дома) больше месяца. Прожить залог и только со второго месяца пойдет "прибыль".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Прохожий у меня нет жены


Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь...

так себе юмор
Спокойствия в аренде нет-лендлорд может в любое время может объявить о расторжении контракта, выезд-30-60 дней
У меня есть якорь в вид школы и садика, в которые ходят дети. сменит это среди года в связи с переездом или тяжело или нереально.
меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду
Ремонтами и мебелью забивает голову жена-ей хочется другой ремонт и другую мебель. Лендлорд даже мебель забрать не хочет, что уж говорить о ремонте.Кстати, ремонт после потопа он хочет делать, но я не хочу-мне не удобно
Ну а вознаграждение действительно скромное-каждый месяц -стиралка, телевизор, холодильник. пол ноутбука и т.д. или пара поездок семьёй на море за год


Что ж случилось
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:54

  Ser Fil написав:https://ubr.ua/market/real-estate/v-rade-khotjat-vdvoe-snizit-kvartirosemshchikam-razmer-arendnoj-platy-za-zhile-3891609?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
В Верховной Раде предложили защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который сегодня продлили до 24 апреля. Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект (№3255). Согласно документу, собственники жилья не имеют права выселить арендаторов до истечения срока карантина, то есть обстоятельств непреодолимой силы

У нас рынок аренды в тени, выселение происходит "по понятиям", а не через суд и исполнительную службу, поэтому всерьез воспринимать этот пиар не стоит.
Если внимательно почитать ГК, то и без специальных законов выселить арендатора (даже неплательщика) очень, очень сложно, но это никого никогда не останавливало.
Vlad442
 
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