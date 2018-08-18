Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:вроде ж была жена, Снежная Королева. Куда делась?
вы меня с кем то путаете, возможно со своими многочисленными арендаторами
Еще у одной учетки кукуха поехала...
Это от радости. Река несущая труп к сидящему на берегу Сержу наполнилась селевыми потоками с гор и несется сметая все на своем пути. Теперь главное в этом супе труп выловить - не пропустить. Ну и самому живым остаться.
Richi написав:Те кто застрял в стройке - соболезнования. Те кто не успел - поздравления.
думаете строители сложат лапки и склеят ласты? Фейслесс в 2014 утверждал, что в убыток строить не будут. я говорил, что будут строить будут больше, чтоб держаться за счет оборота. Кушнир из КГС тоже пару-тройку лет назад говорил, что нужен девал, чтоб закрутились стройки. Это когда с 28 на 26 упал курс. Всё будет хорошо. но не быстро
Так по вашему они с 2014 в убыток строили?
начиная с 2009 года все стройки ищут пути удешевления строительства - увеличение удельного числа квартир на один лифт, облегчение веса конструктива, чтобы уменьшить затраты на нулевой цикл, эксперименты (!) с фундаментом и тд. Поэтому, чисто с потребительской точки зрения, я-бы предпочел построенный по классической технологии 80-90-00-х, чем модномапные новострои. Да, они не идеальны, особенно система отопления удручает - не сэкономишь, прикрутив батарею. Но в горизонте нескольких десятилетий нынешние новострои имеют потенциал иметь серьезные проблемы.
rjkz написав:начиная с 2009 года все стройки ищут пути удешевления строительства - увеличение удельного числа квартир на один лифт, облегчение веса конструктива, чтобы уменьшить затраты на нулевой цикл, эксперименты (!) с фундаментом и тд. Поэтому, чисто с потребительской точки зрения, я-бы предпочел построенный по классической технологии 80-90-00-х, чем модномапные новострои. Да, они не идеальны, особенно система отопления удручает - не сэкономишь, прикрутив батарею. Но в горизонте нескольких десятилетий нынешние новострои имеют потенциал иметь серьезные проблемы.
Это было одной из причин из многих других, когда я делал круг "сталинка - совмин - украинский кирпич - новострой - дореволюция - сталинка" в поиске "своей квартиры" с небольшой миграцией по районам поиска.
rjkz А если так? Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет. -Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери -заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей -заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете) -заезжать со своей собакой и (или) перфоратором -демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель -перекрыть воду. И на злобу дня. Проведение дезинфекции арендной квартиры как мероприятие по защите от эпидемии. Карантин, так карантин!
Востаннє редагувалось dir в Сер 25 бер, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
dir написав:https://ubr.ua/market/real-estate/v-rade-khotjat-vdvoe-snizit-kvartirosemshchikam-razmer-arendnoj-platy-za-zhile-3891609?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
У нас не чрезвычайное положение. Квартирная повинность не введена. Конституционную защиту частной собственности никто не отменял. Мне квартиру никто не покупал и не ремонтировал. Почему моим имуществом распоряжаются? Мне хотят компенсировать за аренду или порисоваться за счёт моего имущества? Ну а форс-мажор это улица не с односторонним движением. Мне не платят, я не сдаю. Счастливого пути на малую родину для отбытия карантина. Там за аренду платить не надо.
Чего это государство вмешивается в отношения между арендодателем и арендатором. А если арендатор вообще не платежеспособным стал, то так у него есть залоговая сумма чтобы уехать на родину, а через месяц после окончания карантина его с голой задницей всё равно выставят. Квартирную повинность вообще хотели отменить, у нас нет ЧП: https://ukranews.com/news/684932-kabmin ... ya-voennyh
dir написав:Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
Работает только если никого нет в квартире. Можно просто сломать замок.
dir написав:-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
Не работает. Если арендаторы пойдут в отказ, они догадаются сломать или заклинить второй замок.
Остальные способы не работают - арендодателя просто никто не пустит в квартиру. Могут даже вызвать полицию, которая сохранит статус кво и отправит арендодателя в суд.
В реальной жизни до этого никогда не доходит потому что есть залог. Арендаторам всегда выгодней съехать добровольно и получить залог (снять что-то подешевле в пригороде), чем портить себе нервы и карму. Чтобы получить прибыль нужно быть в обороне (непрерывно дома) больше месяца. Прожить залог и только со второго месяца пойдет "прибыль".
Vlad442 написав:Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь...
так себе юмор Спокойствия в аренде нет-лендлорд может в любое время может объявить о расторжении контракта, выезд-30-60 дней У меня есть якорь в вид школы и садика, в которые ходят дети. сменит это среди года в связи с переездом или тяжело или нереально. меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду Ремонтами и мебелью забивает голову жена-ей хочется другой ремонт и другую мебель. Лендлорд даже мебель забрать не хочет, что уж говорить о ремонте.Кстати, ремонт после потопа он хочет делать, но я не хочу-мне не удобно Ну а вознаграждение действительно скромное-каждый месяц -стиралка, телевизор, холодильник. пол ноутбука и т.д. или пара поездок семьёй на море за год
В Верховной Раде предложили защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который сегодня продлили до 24 апреля. Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект (№3255). Согласно документу, собственники жилья не имеют права выселить арендаторов до истечения срока карантина, то есть обстоятельств непреодолимой силы
У нас рынок аренды в тени, выселение происходит "по понятиям", а не через суд и исполнительную службу, поэтому всерьез воспринимать этот пиар не стоит. Если внимательно почитать ГК, то и без специальных законов выселить арендатора (даже неплательщика) очень, очень сложно, но это никого никогда не останавливало.