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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3291329232933294

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:55

  dir написав:rjkz А если так?
Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду.
И на злобу дня. Проведения дезинфекции арендной квартиры как мероприятие по защите от эпидемии. Карантин, так карантин! :)


Браво! Достойная позиция!
Приятно читать здравомыслящих лендлордов!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так и это ешё не все способы на "Костю Сапрыкина".Был такой случай у знакомого. Тот засверлился в пол у входной двери арендной квартиры и установил блокировочный "костыль"(в виде такого себе небольшого бугорка-ступенечки). Захотел недобросовестный арендатор на работу, в магазин, за сигаретами-а как?.Параллельно отключил эл.во на лестничной клетке. Нет ни интернета ни холодильника ни зарядки. Если горизонтальная разводка тепла в квартиру в зависимости от конструкции дома можно отключить отопление на время-"мёрзни волчий хвост". Импровизируйте и самый наглый арендатор будет посрамлён.
P.S. За "костылём" надо будет приглядеть, чтобы друзи не подмогли демонтировать. Ну это уже разбой, ФУЛИГАНЫ.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Житловий комплекс «Абрикосовий» підійде для тих, хто цінує затишок та не хоче бути осторонь активного життя столиці!
Чому варто обрати саме цей ЖК:
- розташований у найзеленішому районі міста;
- 12 хвилин до метро «Теремки» пішки;
-зручна транспортна розв’язка;
- малоповерхові будинки навколо

Такая вот реклама, чужестный ЖК! Конкурент Оранжа и Медового.

Кстати, был на Оранже до карантина - вангую в этом году его не сдадут.

Стыдно смотреть в глаза тетке, которой посоветовал купить там квартиру, под впечатлением от соловьиных трелей Унуноктия.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:12

  rjkz написав:
  investorkiev написав:
  Natt написав:наблюдаю за двумя стройками, в которые встряла..


Ничесебе!!!
Вот уже маленький лендлордик подрастает с 3 квартирками (в 1 живем, 2 сдаем).
Натт, браво! Развод пошел вам на пользу? Муж таки не был кормильцем? А тратил много?

Правильно сделали что бросили его, и его коханку оставили без жилья. Пусть крутятся сами!


"Все мужики сво..."(с) ? :lol:

Там все в манере Трибеки исковеркано - на самом деле это бывший муж бросил меня, кормильцем никогда не был, но и в контактах с любовницами тоже замечен не был. Только квартирку отпилил при разводе)) Вот только сволочью его назвать не могу - виноваты всегда двое)
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:13

  dir написав:Так и это ешё не все способы на "Костю Сапрыкина".Был такой случай у знакомого. Тот засверлился в пол у входной двери арендной квартиры и установил блокировочный "костыль"(в виде такого себе небольшого бугорка-ступенечки). Захотел недобросовестный арендатор на работу, в магазин, за сигаретами-а как?.Параллельно отключил эл.во на лестничной клетке. Нет ни интернета ни холодильника ни зарядки. Если горизонтальная разводка тепла в квартиру в зависимости от конструкции дома можно отключить отопление на время-"мёрзни волчий хвост". Импровизируйте и самый наглый арендатор будет посрамлён.
P.S. За "костылём" надо будет приглядеть, чтобы друзи не подмогли демонтировать. Ну это уже разбой, ФУЛИГАНЫ.


А что, реально арендатор не хотел сьезжать? Почему?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:15

  Natt написав:Там все в манере Трибеки исковеркано - на самом деле это бывший муж бросил меня, кормильцем никогда не был, но и в контактах с любовницами тоже замечен не был. Только квартирку отпилил при разводе)) Вот только сволочью его назвать не могу - виноваты всегда двое)


Секунду, это ж вы говорили что купите вторую квартиру коханке мужа, чтобы она не бедовала, бездомная? Было ж такое?

А сейчас что, одна живете? Или снова с мужиком? Он не отпилит новые две квартирки? Брачный контракт заключили?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:18

investorkiev Решил в "форс-мажор" поиграться. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:19

  rjkz написав:Поэтому, чисто с потребительской точки зрения, я-бы предпочел построенный по классической технологии 80-90-00-х, чем модномапные новострои. Да, они не идеальны, особенно система отопления удручает - не сэкономишь, прикрутив батарею. Но в горизонте нескольких десятилетий нынешние новострои имеют потенциал иметь серьезные проблемы.

Довольно много ремонтов наделал за всю жизнь. Самая лучшая с потребительской точки зрения это то, что закладывалось и строилось между 2005 и 2009гг. В монолитных домах не возможно было бурами отверстия сделать в бетоне от количества арматуры, не большое количество квартир на 1 лифт, везде кирпич как наполнитель. Великолепные площади квартир. Если я ещё пойму 90е - 00ные со спецпроектами из силиката сантиметров в 60, то 80е давайте оставим в покое, на сегодняшний день из плюсов только их метражи, которые неуклонно росли от хрущёвской эпохи, сами же панельки "обнять и плакать".При этом большинство проектов 80х расположено неудачно, типа трои
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