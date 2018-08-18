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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:55
dir написав:rjkz
А если так?
Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду.
И на злобу дня. Проведения дезинфекции арендной квартиры как мероприятие по защите от эпидемии. Карантин, так карантин!
Браво! Достойная позиция!
Приятно читать здравомыслящих лендлордов!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:08
Так и это ешё не все способы на "Костю Сапрыкина".Был такой случай у знакомого. Тот засверлился в пол у входной двери арендной квартиры и установил блокировочный "костыль"(в виде такого себе небольшого бугорка-ступенечки). Захотел недобросовестный арендатор на работу, в магазин, за сигаретами-а как?.Параллельно отключил эл.во на лестничной клетке. Нет ни интернета ни холодильника ни зарядки. Если горизонтальная разводка тепла в квартиру в зависимости от конструкции дома можно отключить отопление на время-"мёрзни волчий хвост". Импровизируйте и самый наглый арендатор будет посрамлён.
P.S. За "костылём" надо будет приглядеть, чтобы друзи не подмогли демонтировать. Ну это уже разбой, ФУЛИГАНЫ.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:10
Житловий комплекс «Абрикосовий» підійде для тих, хто цінує затишок та не хоче бути осторонь активного життя столиці!
Чому варто обрати саме цей ЖК:
- розташований у найзеленішому районі міста;
- 12 хвилин до метро «Теремки» пішки;
-зручна транспортна розв’язка;
- малоповерхові будинки навколо
Такая вот реклама, чужестный ЖК! Конкурент Оранжа и Медового.
Кстати, был на Оранже до карантина - вангую в этом году его не сдадут.
Стыдно смотреть в глаза тетке, которой посоветовал купить там квартиру, под впечатлением от соловьиных трелей Унуноктия.
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investorkiev
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:12
rjkz написав: investorkiev написав: Natt написав:
наблюдаю за двумя стройками, в которые встряла..
Ничесебе!!!
Вот уже маленький лендлордик подрастает с 3 квартирками (в 1 живем, 2 сдаем).
Натт, браво! Развод пошел вам на пользу? Муж таки не был кормильцем? А тратил много?
Правильно сделали что бросили его, и его коханку оставили без жилья. Пусть крутятся сами!
"Все мужики сво..."(с) ?
Там все в манере Трибеки исковеркано - на самом деле это бывший муж бросил меня, кормильцем никогда не был, но и в контактах с любовницами тоже замечен не был. Только квартирку отпилил при разводе)) Вот только сволочью его назвать не могу - виноваты всегда двое)
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:13
dir написав:
Так и это ешё не все способы на "Костю Сапрыкина".Был такой случай у знакомого. Тот засверлился в пол у входной двери арендной квартиры и установил блокировочный "костыль"(в виде такого себе небольшого бугорка-ступенечки). Захотел недобросовестный арендатор на работу, в магазин, за сигаретами-а как?.Параллельно отключил эл.во на лестничной клетке. Нет ни интернета ни холодильника ни зарядки. Если горизонтальная разводка тепла в квартиру в зависимости от конструкции дома можно отключить отопление на время-"мёрзни волчий хвост". Импровизируйте и самый наглый арендатор будет посрамлён.
P.S. За "костылём" надо будет приглядеть, чтобы друзи не подмогли демонтировать. Ну это уже разбой, ФУЛИГАНЫ.
А что, реально арендатор не хотел сьезжать? Почему?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:15
Natt написав:
Там все в манере Трибеки исковеркано - на самом деле это бывший муж бросил меня, кормильцем никогда не был, но и в контактах с любовницами тоже замечен не был. Только квартирку отпилил при разводе)) Вот только сволочью его назвать не могу - виноваты всегда двое)
Секунду, это ж вы говорили что купите вторую квартиру коханке мужа, чтобы она не бедовала, бездомная? Было ж такое?
А сейчас что, одна живете? Или снова с мужиком? Он не отпилит новые две квартирки? Брачный контракт заключили?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:18
investorkiev
Решил в "форс-мажор" поиграться.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:19
rjkz написав:
Поэтому, чисто с потребительской точки зрения, я-бы предпочел построенный по классической технологии 80-90-00-х, чем модномапные новострои. Да, они не идеальны, особенно система отопления удручает - не сэкономишь, прикрутив батарею. Но в горизонте нескольких десятилетий нынешние новострои имеют потенциал иметь серьезные проблемы.
Довольно много ремонтов наделал за всю жизнь. Самая лучшая с потребительской точки зрения это то, что закладывалось и строилось между 2005 и 2009гг. В монолитных домах не возможно было бурами отверстия сделать в бетоне от количества арматуры, не большое количество квартир на 1 лифт, везде кирпич как наполнитель. Великолепные площади квартир. Если я ещё пойму 90е - 00ные со спецпроектами из силиката сантиметров в 60, то 80е давайте оставим в покое, на сегодняшний день из плюсов только их метражи, которые неуклонно росли от хрущёвской эпохи, сами же панельки "обнять и плакать".При этом большинство проектов 80х расположено неудачно, типа трои
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