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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3292329332943295

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:30

  investorkiev написав:Житловий комплекс «Абрикосовий» підійде для тих, хто цінує затишок та не хоче бути осторонь активного життя столиці!
Чому варто обрати саме цей ЖК:
- розташований у найзеленішому районі міста;
- 12 хвилин до метро «Теремки» пішки;
-зручна транспортна розв’язка;
- малоповерхові будинки навколо

Такая вот реклама, чужестный ЖК! Конкурент Оранжа и Медового.

Кстати, был на Оранже до карантина - вангую в этом году его не сдадут.

Стыдно смотреть в глаза тетке, которой посоветовал купить там квартиру, под впечатлением от соловьиных трелей Унуноктия.

Если написано, что реальных 12 минут до метро пешком, то оранж и медовый не конкуренты. Если в абрикосовом адекватную цену поставят
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:39

  dir написав:rjkz А если так?
Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду.
И на злобу дня. Проведение дезинфекции арендной квартиры как мероприятие по защите от эпидемии. Карантин, так карантин! :)


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rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:07

  hume написав:
  rjkz написав:Поэтому, чисто с потребительской точки зрения, я-бы предпочел построенный по классической технологии 80-90-00-х, чем модномапные новострои. Да, они не идеальны, особенно система отопления удручает - не сэкономишь, прикрутив батарею. Но в горизонте нескольких десятилетий нынешние новострои имеют потенциал иметь серьезные проблемы.

Довольно много ремонтов наделал за всю жизнь. Самая лучшая с потребительской точки зрения это то, что закладывалось и строилось между 2005 и 2009гг. В монолитных домах не возможно было бурами отверстия сделать в бетоне от количества арматуры, не большое количество квартир на 1 лифт, везде кирпич как наполнитель. Великолепные площади квартир. Если я ещё пойму 90е - 00ные со спецпроектами из силиката сантиметров в 60, то 80е давайте оставим в покое, на сегодняшний день из плюсов только их метражи, которые неуклонно росли от хрущёвской эпохи, сами же панельки "обнять и плакать".При этом большинство проектов 80х расположено неудачно, типа трои


Абсолютно согласен, касательно 80-х я писал о варианте"для себя" (не для меня конкретно) на соответствующий кошелек. Не про аренду. между 2005 и 2009 денег не считали практически совсем -цены продажи позволяли закладывать качественные материалы. А после кризиса 2008 начали и продолжают.
Даже ранние 00 - очень неплохи.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:29

Зато сейчас пытаются модными фасадами и ресэпшнами заманить. Да, идеально было бы, чтоб метражи и качество 05-09, а фасады современные, ибо в современных домах фасады и отделка входной группы это хорошо продуманные вещи (абсолютно серьёзно), но начинаешь считать то 17 квартир на этаже, то два лифта на 25жку, гвноматериал какойто для стен, слышно всё, а при бурении ннвозможно не то, что всверлиться в арматуру, а хотя бы её зацепить. Про освоение участков я молчу, осваивают на 110%, ничего кроме пятна застройки не нужно, максимум гойдалку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще мне кажется, что из этого кризиса мир выйдет гораздо более цивилизованным. Все научатся личной гигиене. Антипрививочники вымрут как вид. Более того, думаю в паспортах будут сохраняться информация обо всех обязательных для любых путешествий (а не только в страны с малярией и желтой лихорадкой) прививках и если у тебя их нет - просто не сможешь на свой паспорт даже билет купить. В аеропорт/общественный транспорт/общественные места/школы/сады/ВУЗы людям чихающим/кашляющим/нездорово выглядящим путь будет закрыт.
Пришел на работу с соплями и кашляющий - идешь нах. Привел ребенка в таком состоянии - ребенка отчисляют.
Ну это так, навскидку только.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:41

  airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.

С оцинкованными делали до 2008, естественно чаще заливали либо бетоном, либо кирпичём. Большой разницы я не испытывал. Лифт это да, если шиндлер вопросов нет, а если мизуи, или лифтаутаматика, то выбор однозначно за отис, естественно не бюджетный. Там кабина не уступает тому же шиндлеру, а скорость явно не уступает мизуи. Окна как ставили гвно, так и ставят. Что алюм, что пластик, при этом криво косо птиц задувает. Придомовой у всех комплексов последних лет нет, кан не в счёт. Те из другой галактики
hume
 
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