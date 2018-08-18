Додано: Чет 26 бер, 2020 01:57

airmax78 написав: Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов. Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.

МАкс, только не надо ржать, но окна в "Ылитном АППСе" (ТМ захар) делал киевский завод сантехнических заготовок. Я хотел их поменять, но оказалось что там очень приличный, хоть и малоизвестный в Украине немецкий профиль, двухкамерные стеклопакеты и фурнитура Рота. Не Зигения, конечно, но достойный середнячок. В общем оставил. Даже пожлобился вызвать регулировщика. Окнам 17 лет. Единственное что, установщики с3,14здили пену при монтаже - окна стояли на задутых только углах и остальное забито паклей. Пришлось сбить откосы высочайшего качестваДСК-4 и вковырять эту всю хрень, чтобы задуть заново. Те, кто в доме это не сделал имеет грибок на откосах.Может придомовая и не сильно благоустроена, зато по размерам - хоть конем гуляй. В последних новостроях строят так, что пьяному упасть негде.