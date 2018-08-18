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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3294329532963297>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dir написав:Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду.
И на злобу дня. Проведение дезинфекции арендной квартиры как мероприятие по защите от эпидемии. Карантин, так карантин!

Зачем удивляться тому, что в этой стране-ж***, если к клиенту, еще ничего плохого не сделавшему, уже так относятся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:03

Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят ))
https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:13

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Во все кризисы стройки останавливались т.к. никто не покупал из-за отсутствия денег, а что сейчас?! Какой Фейслесс, какой Кушнир? Недвижка всегда падает первая, а поднимается последняя т.к. дорого стоит и не является товаром первой необходимости. Вот когда все упадут, умрут, оживут, начнут зарабатывать - вот тогда и начнёт оживать недвижка.

Память, как и любовь, живет три года
Напомните, что упало из недвижки в 2014-2015? Какие стройки в Киеве остановили?
я помню начало продаж на Подвысоцкого, Крушельницкой и первой очереди Французского квартала

Напомните, пожалуйста, что было в 2014-2015 году.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Пришел на работу с соплями и кашляющий - идешь нах. Привел ребенка в таком состоянии - ребенка отчисляют.
Ну это так, навскидку только.

ага...еще в троллейбусах и маршрутках все будут только сидеть-никаких стоячих пассажиров,и Ахметов продаст виллу за 200 мле. долл и построит на неё пару медицинских центров в Украине, без откатов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:20

  hume написав:
  investorkiev написав:Житловий комплекс «Абрикосовий» підійде для тих, хто цінує затишок та не хоче бути осторонь активного життя столиці!
Чому варто обрати саме цей ЖК:
- розташований у найзеленішому районі міста;
- 12 хвилин до метро «Теремки» пішки;
-зручна транспортна розв’язка;
- малоповерхові будинки навколо

Такая вот реклама, чужестный ЖК! Конкурент Оранжа и Медового.

Кстати, был на Оранже до карантина - вангую в этом году его не сдадут.

Стыдно смотреть в глаза тетке, которой посоветовал купить там квартиру, под впечатлением от соловьиных трелей Унуноктия.

Если написано, что реальных 12 минут до метро пешком, то оранж и медовый не конкуренты. Если в абрикосовом адекватную цену поставят


Только что пришел коммент- все однушки в Абрикосовом проданы! Все!!!! Рекомендую посмотреть на Луне фото готовности. Из 3 домов чтото там делают только по 1. От первоначального срока сдачи задержка будет года 3 или 4, в лучшем случае. А может и больше.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:24

  necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят ))
https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609


Странно, у него же самого 20 квартир
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:26

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Пришел на работу с соплями и кашляющий - идешь нах. Привел ребенка в таком состоянии - ребенка отчисляют.
Ну это так, навскидку только.

ага...еще в троллейбусах и маршрутках все будут только сидеть-никаких стоячих пассажиров,и Ахметов продаст виллу за 200 мле. долл и построит на неё пару медицинских центров в Украине, без откатов

Я же в целом про мир, а не про наш забытый Богом заповедник.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Пришел на работу с соплями и кашляющий - идешь нах. Привел ребенка в таком состоянии - ребенка отчисляют.
Ну это так, навскидку только.

ага...еще в троллейбусах и маршрутках все будут только сидеть-никаких стоячих пассажиров,и Ахметов продаст виллу за 200 мле. долл и построит на неё пару медицинских центров в Украине, без откатов

Ну так Ахметов и открыл у нас производство в городе медицинских масок, одноразовых перчаток. Уже 5 дней как производит. Оборудование закупает для области. А что другие делают олигархи. Я просто к тому, что не надо говорить бла-бла-бла, если не знаете
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28

Цікава стаття від польських колег. Приблизно п'ята частина всіх українських заробітчан, що працювали на польських будовах, вирішили повернутися в Україну. Можливо, тому що не мають офіційної страховки і воліють, нехай в жахливих умовах лікуватися вдома, ніж опинитися з запаленням легень на вулиці?

Тим часом поляки чекають стагнації будівельної галузі і великої кількості заморожених поектів.

"The lobby said about 20% of the construction industry’s Ukrainian workers already went home and won’t come back until borders are reopened -- which could take months. By some estimates, 2 million Ukrainians work in Poland -- traditionally one of the continent’s biggest exporters of labor to western Europe."
https://www.bloomberg.com/news/articles ... MG6Q6rhlj4
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28

  necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят ))
https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609

Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
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