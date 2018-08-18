Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dir написав:Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет. -Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери -заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей -заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете) -заезжать со своей собакой и (или) перфоратором -демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель -перекрыть воду. И на злобу дня. Проведение дезинфекции арендной квартиры как мероприятие по защите от эпидемии. Карантин, так карантин!
Зачем удивляться тому, что в этой стране-ж***, если к клиенту, еще ничего плохого не сделавшему, уже так относятся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Richi написав:Во все кризисы стройки останавливались т.к. никто не покупал из-за отсутствия денег, а что сейчас?! Какой Фейслесс, какой Кушнир? Недвижка всегда падает первая, а поднимается последняя т.к. дорого стоит и не является товаром первой необходимости. Вот когда все упадут, умрут, оживут, начнут зарабатывать - вот тогда и начнёт оживать недвижка.
Память, как и любовь, живет три года Напомните, что упало из недвижки в 2014-2015? Какие стройки в Киеве остановили? я помню начало продаж на Подвысоцкого, Крушельницкой и первой очереди Французского квартала
investorkiev написав:Житловий комплекс «Абрикосовий» підійде для тих, хто цінує затишок та не хоче бути осторонь активного життя столиці! Чому варто обрати саме цей ЖК: - розташований у найзеленішому районі міста; - 12 хвилин до метро «Теремки» пішки; -зручна транспортна розв’язка; - малоповерхові будинки навколо
Такая вот реклама, чужестный ЖК! Конкурент Оранжа и Медового.
Кстати, был на Оранже до карантина - вангую в этом году его не сдадут.
Стыдно смотреть в глаза тетке, которой посоветовал купить там квартиру, под впечатлением от соловьиных трелей Унуноктия.
Если написано, что реальных 12 минут до метро пешком, то оранж и медовый не конкуренты. Если в абрикосовом адекватную цену поставят
Только что пришел коммент- все однушки в Абрикосовом проданы! Все!!!! Рекомендую посмотреть на Луне фото готовности. Из 3 домов чтото там делают только по 1. От первоначального срока сдачи задержка будет года 3 или 4, в лучшем случае. А может и больше.
necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят )) https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609
airmax78 написав:Пришел на работу с соплями и кашляющий - идешь нах. Привел ребенка в таком состоянии - ребенка отчисляют. Ну это так, навскидку только.
ага...еще в троллейбусах и маршрутках все будут только сидеть-никаких стоячих пассажиров,и Ахметов продаст виллу за 200 мле. долл и построит на неё пару медицинских центров в Украине, без откатов
Ну так Ахметов и открыл у нас производство в городе медицинских масок, одноразовых перчаток. Уже 5 дней как производит. Оборудование закупает для области. А что другие делают олигархи. Я просто к тому, что не надо говорить бла-бла-бла, если не знаете
Цікава стаття від польських колег. Приблизно п'ята частина всіх українських заробітчан, що працювали на польських будовах, вирішили повернутися в Україну. Можливо, тому що не мають офіційної страховки і воліють, нехай в жахливих умовах лікуватися вдома, ніж опинитися з запаленням легень на вулиці?
Тим часом поляки чекають стагнації будівельної галузі і великої кількості заморожених поектів.
"The lobby said about 20% of the construction industry’s Ukrainian workers already went home and won’t come back until borders are reopened -- which could take months. By some estimates, 2 million Ukrainians work in Poland -- traditionally one of the continent’s biggest exporters of labor to western Europe." https://www.bloomberg.com/news/articles ... MG6Q6rhlj4
necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят )) https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609
Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.