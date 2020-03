Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28

Цікава стаття від польських колег. Приблизно п'ята частина всіх українських заробітчан, що працювали на польських будовах, вирішили повернутися в Україну. Можливо, тому що не мають офіційної страховки і воліють, нехай в жахливих умовах лікуватися вдома, ніж опинитися з запаленням легень на вулиці?Тим часом поляки чекають стагнації будівельної галузі і великої кількості заморожених поектів."The lobby said about 20% of the construction industry’s Ukrainian workers already went home and won’t come back until borders are reopened -- which could take months. By some estimates, 2 million Ukrainians work in Poland -- traditionally one of the continent’s biggest exporters of labor to western Europe."