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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3294329532963297

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят ))
https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609

Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
На сайті вру є.

Мертва норма розрахована на зебілів від головного рупора бородатої бабусі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:43

  Первый написав:
airmax78 написав:
  necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят ))
https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609

Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
На сайті вру є.

Мертва норма розрахована на зебілів від головного рупора бородатої бабусі.


Це у нього поза 20 квартир ? Так він про себе дбає ...
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:49

  airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.


извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Только что пришел коммент- все однушки в Абрикосовом проданы! Все!!!!

ЖЫЫЫЫЫР !!! На двушки и трёшки бабла не хватило?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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