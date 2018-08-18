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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:37
airmax78 написав:
Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
На сайті вру є.
Мертва норма розрахована на зебілів від головного рупора бородатої бабусі.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:43
Первый написав: airmax78 написав:
Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
На сайті вру є.
Мертва норма розрахована на зебілів від головного рупора бородатої бабусі.
Це у нього поза 20 квартир ? Так він про себе дбає ...
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:49
airmax78 написав:
Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.
извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:50
investorkiev написав:
Только что пришел коммент- все однушки в Абрикосовом проданы! Все!!!!
ЖЫЫЫЫЫР !!! На двушки и трёшки бабла не хватило?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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