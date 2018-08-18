Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят )) https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609
Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
На сайті вру є.
Мертва норма розрахована на зебілів від головного рупора бородатої бабусі.
necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят )) https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609
Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
На сайті вру є.
Мертва норма розрахована на зебілів від головного рупора бородатої бабусі.
Це у нього поза 20 квартир ? Так він про себе дбає ...
airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.
извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.
airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.
извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.
по отзывам моих соседей, когда вентканал сверху пробивают перфоратором, даже обратный клапан не помогает от пыли
airmax78 написав:[quote="4916522:necovi4"]Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят )) https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609
Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
На сайті вру є.
Мертва норма розрахована на зебілів від головного рупора бородатої бабусі.
Це у нього поза 20 квартир ? Так він про себе дбає ...[/quote]Ясен пень. Зебіли в захваті. Дубінський Робін гуд! Значить фігні не робить і коломийського тре спасати.
Проте в реалі якщо і є шанси його прийняття то не раніше осіні у зв’язку з процедурами. Він не є першочерговим. Не включений до порядку денного, не розглядав і т.ітп.
airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.
извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.
смысл в том, что при наличии криворуких строителей которые штробятся 50 мм трубой в вентканале, это может заваливать его части внутрь, после чего у обладателей окончания канала вываливается строй мусор из вентканала. Помню были на одном объекте такие проблемы, но это не приводило к непроходимости/выходу из строя вентканала
Прохожему вообще вставили Майко от строителей, а сейчас просто показывают дырку куда вставить Майку
necovi4 написав:Парни, что будем делать с квартирами ? В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье. Придётся на голодном пайке сидеть Блин,а если квартирантки платежеспособные ? Хотят и могут платить, без работы не сидят )) https://ubr.ua/market/real-estate/v-rad ... le-3891609
Популизм в Украине выходит на какой-то совершенно новый уровень. Хорошо что текст закона не опубликовали - это была бы оборжака.
На сайті вру є.
Мертва норма розрахована на зебілів від головного рупора бородатої бабусі.
Да, коммунизм настал. Тогда и в отелях надо разрешить жить бесплатно.
artlife написав:Это было одной из причин из многих других, когда я делал круг "сталинка - совмин - украинский кирпич - новострой - дореволюция - сталинка" в поиске "своей квартиры" с небольшой миграцией по районам поиска.