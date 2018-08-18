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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3295329632973298

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:12

  sequence написав:
  hxbbgaf написав:..Тогда и в отелях надо разрешить жить бесплатно.
депутатам

Та то и так.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:21

  striped написав:
  artlife написав:Это было одной из причин из многих других, когда я делал круг "сталинка - совмин - украинский кирпич - новострой - дореволюция - сталинка" в поиске "своей квартиры" с небольшой миграцией по районам поиска.


и какой вывод в результате этого движения?

Вывод такой, что хорошо иметь в коллекции интересные объекты в разных классах. Интересный новострой, интересную сталинку, интересный дореволюционный дом в центре и т.д. Они разные и сравнивать их дело бесконечное и бесполезное. Каждый выбирает, что ему ближе на данное время. Мы меняемся, зреем, вкусы тоже меняются.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

viewtopic.php?p=4916766#p4916766

  Волк написав:Работаю в девелопменте. Спрос сейчас околонулевой. Прогноз на апрель - негативный. Многие в Одессе просто заморозили стройки. Спрос на валюту в апреле со стороны импортеров должен просесть, и сильно. А вот что будет с предложением валюты, это вопрос.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:28

  sequence написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.


извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.

по отзывам моих соседей, когда вентканал сверху пробивают перфоратором, даже обратный клапан не помогает от пыли


пыль там будет всегда, от выходящего из квартиры воздуха. если пробивают - то любой канал плох - и стальной и кирпичный. он просто перестает быть каналом :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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  #<1 ... 3295329632973298
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