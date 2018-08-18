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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:12
sequence написав: hxbbgaf написав:
..Тогда и в отелях надо разрешить жить бесплатно.
депутатам
Та то и так.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:21
striped написав: artlife написав:
Это было одной из причин из многих других, когда я делал круг "сталинка - совмин - украинский кирпич - новострой - дореволюция - сталинка" в поиске "своей квартиры" с небольшой миграцией по районам поиска.
и какой вывод в результате этого движения?
Вывод такой, что хорошо иметь в коллекции интересные объекты в разных классах. Интересный новострой, интересную сталинку, интересный дореволюционный дом в центре и т.д. Они разные и сравнивать их дело бесконечное и бесполезное. Каждый выбирает, что ему ближе на данное время. Мы меняемся, зреем, вкусы тоже меняются.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:24
viewtopic.php?p=4916766#p4916766
Волк написав:
Работаю в девелопменте. Спрос сейчас околонулевой. Прогноз на апрель - негативный. Многие в Одессе просто заморозили стройки. Спрос на валюту в апреле со стороны импортеров должен просесть, и сильно. А вот что будет с предложением валюты, это вопрос.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:28
sequence написав: trololo написав: airmax78 написав:
Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.
извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.
по отзывам моих соседей, когда вентканал сверху пробивают перфоратором, даже обратный клапан не помогает от пыли
пыль там будет всегда, от выходящего из квартиры воздуха. если пробивают - то любой канал плох - и стальной и кирпичный. он просто перестает быть каналом
главное оружие рашистов - ложь
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