RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3295329632973298

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:12

  sequence написав:
  hxbbgaf написав:..Тогда и в отелях надо разрешить жить бесплатно.
депутатам

Та то и так.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21537
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:21

  striped написав:
  artlife написав:Это было одной из причин из многих других, когда я делал круг "сталинка - совмин - украинский кирпич - новострой - дореволюция - сталинка" в поиске "своей квартиры" с небольшой миграцией по районам поиска.


и какой вывод в результате этого движения?

Вывод такой, что хорошо иметь в коллекции интересные объекты в разных классах. Интересный новострой, интересную сталинку, интересный дореволюционный дом в центре и т.д. Они разные и сравнивать их дело бесконечное и бесполезное. Каждый выбирает, что ему ближе на данное время. Мы меняемся, зреем, вкусы тоже меняются.
artlife
 
Повідомлень: 282
З нами з: 07.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

viewtopic.php?p=4916766#p4916766

  Волк написав:Работаю в девелопменте. Спрос сейчас околонулевой. Прогноз на апрель - негативный. Многие в Одессе просто заморозили стройки. Спрос на валюту в апреле со стороны импортеров должен просесть, и сильно. А вот что будет с предложением валюты, это вопрос.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17877
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:28

  sequence написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.


извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.

по отзывам моих соседей, когда вентканал сверху пробивают перфоратором, даже обратный клапан не помогает от пыли


пыль там будет всегда, от выходящего из квартиры воздуха. если пробивают - то любой канал плох - и стальной и кирпичный. он просто перестает быть каналом :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2054 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:40

У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?
Vlad442
 
Повідомлень: 6216
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48

  airmax78 написав:Массовое строительство со сносом хрущей, сталинок, кт, кту, бпс, домов УКО, УКБ и КГС возможно будет только когда здесь хотя бы лет 10 будет стабильный экономический рост, ипотека, а средняя цена квадрата уверенно перешагнет 1.5 куе.

Даже в Праге при ценах "от 2к евро за метр далёкого чехохруща" панельки и хрущики не сносят (может, в центре какой-то залётный разве что), забудьте.
Утепляють, модернизируют, лифты сбоку шаманят, но не сносят.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 29.11.16
Подякував: 847 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:53

  hume написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.


извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.

смысл в том, что при наличии криворуких строителей которые штробятся 50 мм трубой в вентканале, это может заваливать его части внутрь, после чего у обладателей окончания канала вываливается строй мусор из вентканала. Помню были на одном объекте такие проблемы, но это не приводило к непроходимости/выходу из строя вентканала

Прохожему вообще вставили Майко от строителей, а сейчас просто показывают дырку куда вставить Майку

Так, к сожалению, в большинстве случаев и происходит. Когда вентканал из оцинкованной трубы - на него застройщик, от щедрот своих, и в самом деле может и на крыше вытяжной вентилятор поставить и квартиры снабдить вытяжными вентиляторами, теми же Maico. И в этом случае риск, что строители-далпайопы его угандошат все-таки меньше, хотя, конечно, продолжает существовать.
Пример, как может выглядеть вентканал от застройщика:
Зображення
Осталось только вставить вентилятор.
airmax78
 
Повідомлень: 33848
З нами з: 25.10.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:56

  Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?

первые пытались: наклеила на дверь "не входить,не беспокоить-вирус".Открыл своим ключём,загнал в угол,отшлёпал обоих и удовлетворил свои потребности.Ушёл довольный с денежными знаками.Цена осталась той же.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 03.12.14
Подякував: 549 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ха - так у вас з цими вентиляторами повний відстій ... Он Аркада у всіх нових будинках зразу вентилятори ставить ... Пардон - ставила раніше ...
Puente
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3295329632973298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1792, 1793, 1794
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17930 2906576
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 10:27
hxbbgaf
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11539
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195701
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1469)
26.03.2020 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.