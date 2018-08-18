Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Это было одной из причин из многих других, когда я делал круг "сталинка - совмин - украинский кирпич - новострой - дореволюция - сталинка" в поиске "своей квартиры" с небольшой миграцией по районам поиска.
и какой вывод в результате этого движения?
Вывод такой, что хорошо иметь в коллекции интересные объекты в разных классах. Интересный новострой, интересную сталинку, интересный дореволюционный дом в центре и т.д. Они разные и сравнивать их дело бесконечное и бесполезное. Каждый выбирает, что ему ближе на данное время. Мы меняемся, зреем, вкусы тоже меняются.
Волк написав:Работаю в девелопменте. Спрос сейчас околонулевой. Прогноз на апрель - негативный. Многие в Одессе просто заморозили стройки. Спрос на валюту в апреле со стороны импортеров должен просесть, и сильно. А вот что будет с предложением валюты, это вопрос.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.
извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.
по отзывам моих соседей, когда вентканал сверху пробивают перфоратором, даже обратный клапан не помогает от пыли
пыль там будет всегда, от выходящего из квартиры воздуха. если пробивают - то любой канал плох - и стальной и кирпичный. он просто перестает быть каналом
airmax78 написав:Массовое строительство со сносом хрущей, сталинок, кт, кту, бпс, домов УКО, УКБ и КГС возможно будет только когда здесь хотя бы лет 10 будет стабильный экономический рост, ипотека, а средняя цена квадрата уверенно перешагнет 1.5 куе.
Даже в Праге при ценах "от 2к евро за метр далёкого чехохруща" панельки и хрущики не сносят (может, в центре какой-то залётный разве что), забудьте. Утепляють, модернизируют, лифты сбоку шаманят, но не сносят.
airmax78 написав:Я не согласен. Никогда не видел украинский кирпич ранее 2016 года с нормальными оцинкованными вентканалами. Всегда бетонные. Никогда не видел в них и нормальных окон - только на выкинштейн. Не видел в них нормальных лифтов: в основном Отис в бюджетном исполнении. Про МОПы молчим. Никогда не видел у них благоустроенной придомовой - всегда убого. Никогда не видел у них качественных материалов фасадов.
извиняюсь конеечно, а в чем сакральный смысл оцинкованого канала? главное, что он должен быть индивидуальным и не тянуть обратно.
смысл в том, что при наличии криворуких строителей которые штробятся 50 мм трубой в вентканале, это может заваливать его части внутрь, после чего у обладателей окончания канала вываливается строй мусор из вентканала. Помню были на одном объекте такие проблемы, но это не приводило к непроходимости/выходу из строя вентканала
Прохожему вообще вставили Майко от строителей, а сейчас просто показывают дырку куда вставить Майку
Так, к сожалению, в большинстве случаев и происходит. Когда вентканал из оцинкованной трубы - на него застройщик, от щедрот своих, и в самом деле может и на крыше вытяжной вентилятор поставить и квартиры снабдить вытяжными вентиляторами, теми же Maico. И в этом случае риск, что строители-далпайопы его угандошат все-таки меньше, хотя, конечно, продолжает существовать. Пример, как может выглядеть вентканал от застройщика: Осталось только вставить вентилятор.
Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?
первые пытались: наклеила на дверь "не входить,не беспокоить-вирус".Открыл своим ключём,загнал в угол,отшлёпал обоих и удовлетворил свои потребности.Ушёл довольный с денежными знаками.Цена осталась той же.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня