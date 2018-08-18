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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54
После такого кидка со школой, я бы не вел переговоры с арендодателем о скидке, а принципиально переехал бы в самый несезон. Прямо сейчас начал бы искать варианты.
Может не прямо сейчас, так как запас прочности у арендаторов еще есть, а через месяц, когда начнутся съезды. Там майские - первая половина мертвое время, можно торговаться.
Предупреждайте лендлорда о съезде - сам сказал 30 апреля, пусть будет 30 апреля.
Дети на дистанционке и вряд ли вообще пойдут в этом учебном году в садик/школу.
Может он решил от вас избавиться под предлогом ремонта? Вы же были готовы жить в залитой квартире по старой цене?
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ставлю себя на место арендаторов. Открываю ОЛХ и вижу, что могу в этом же или соседнем доме выхватить на 15% дешевле, чем снимаю (предположим). Даже машину не нужно для переезда нанимать. Прошло больше года, никаких штрафов за съезд нет.
Что я сделаю, как прагматично мыслящий человек? Зачем мне рассрочка? Деньги платить есть, переплачивать как лох не хочу.
Или по такой же цене могу снять в центре возле работы и не зависеть от закрытого метро.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:02
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если договор аренды закончился то да, на следующий период аренды арендатор имеет первоочередное право аренды и может обсуждать цену аренды. А если нет, то это не выгодно из-за потери залога при одностороннем разрыве договора со стороны арендатора и неизменной цене аренды со стороны арендодателя.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так и есть
и вводной щиток с дифами
и 5 кв на этаже
и 3 лифта +1 пожарный, правда ОТИСы
и в монолите арматуры дофига
и заполнение кирпичем
а вот на фасаде сэкономили гады, наверное потому что фасад делали в 2009-2010м...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Варианты смотрю. Но моя трёшка стоит как 2 к квартиры в состоянии похуже.
Лендлорд трепетно относится к состоянию квартиры и его удручает состояние обоев. Потому у него желание ремонтировать у него появилось сразу,я отговаривал: жить в состоянии ремонта нереально, а переезжать было дорого. карантин сыграл в мою пользу. пока что...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:13
Ваш звездный час! Надо растянуть удовольствие. Позвоните, скажите, что так и быть остаетесь, но до окончания карантина коммунальные тоже на арендодателе - квартира-то - его. И потребуйте задаток в долларах по курсу на день, когда вы его давали. Откажется - пригрозите покалечить его на всю жизнь.
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