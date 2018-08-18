Додано: Чет 26 бер, 2020 15:09

Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.