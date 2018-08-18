RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3297329832993300>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:51

Vlad442 Скидки пока не уместны,только рассрочку оплаты этого месяца
Andreiii
 
Повідомлень: 15
З нами з: 05.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?

ладно, буду раскалываться. но только по секрету.
В первых числах марта мне объявили, что к 30 апреля надо освободить квартиру. Причина-надо делать ремонт после потопа. Просил повременить до 30 мая, чтоб школу закончить. Получил отказ. Причина: киевские строители не по карману, приедут какие-то закарпатские,подешевле.
Неделю назад получил предложение не съезжать до конца лета, ремонт отменяется.

После такого кидка со школой, я бы не вел переговоры с арендодателем о скидке, а принципиально переехал бы в самый несезон. Прямо сейчас начал бы искать варианты.
Может не прямо сейчас, так как запас прочности у арендаторов еще есть, а через месяц, когда начнутся съезды. Там майские - первая половина мертвое время, можно торговаться.
Предупреждайте лендлорда о съезде - сам сказал 30 апреля, пусть будет 30 апреля.
Дети на дистанционке и вряд ли вообще пойдут в этом учебном году в садик/школу.

Может он решил от вас избавиться под предлогом ремонта? Вы же были готовы жить в залитой квартире по старой цене?
Vlad442
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Andreiii написав:Vlad442 Скидки пока не уместны,только рассрочку оплаты этого месяца

Ставлю себя на место арендаторов. Открываю ОЛХ и вижу, что могу в этом же или соседнем доме выхватить на 15% дешевле, чем снимаю (предположим). Даже машину не нужно для переезда нанимать. Прошло больше года, никаких штрафов за съезд нет.
Что я сделаю, как прагматично мыслящий человек? Зачем мне рассрочка? Деньги платить есть, переплачивать как лох не хочу.
Или по такой же цене могу снять в центре возле работы и не зависеть от закрытого метро.
Vlad442
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:02

  Puente написав:Ха - так у вас з цими вентиляторами повний відстій ... Он Аркада у всіх нових будинках зразу вентилятори ставить ... Пардон - ставила раніше ...

Вентиляторы выдают после приемки квартиры. Зачем их там сразу ставить до штукатурных работ и чистовой отделки?
airmax78
 
Повідомлень: 33851
З нами з: 25.10.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:03

  PS4 написав:
это что за застройщик?

Левый. Вообще не на слуху.
airmax78
 
Повідомлень: 33851
З нами з: 25.10.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Может не прямо сейчас, так как запас прочности у арендаторов еще есть, а через месяц, когда начнутся съезды.
Если договор аренды закончился то да, на следующий период аренды арендатор имеет первоочередное право аренды и может обсуждать цену аренды. А если нет, то это не выгодно из-за потери залога при одностороннем разрыве договора со стороны арендатора и неизменной цене аренды со стороны арендодателя.
dir
 
Повідомлень: 207
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Прохожему вообще вставили Майко от строителей,

так и есть
и вводной щиток с дифами
и 5 кв на этаже
и 3 лифта +1 пожарный, правда ОТИСы
и в монолите арматуры дофига
и заполнение кирпичем
а вот на фасаде сэкономили гады, наверное потому что фасад делали в 2009-2010м...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11285
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.
prosecutor
 
Повідомлень: 198
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:я бы не вел переговоры с арендодателем о скидке, а принципиально переехал бы в самый несезон. Прямо сейчас начал бы искать варианты.

Может он решил от вас избавиться под предлогом ремонта? Вы же были готовы жить в залитой квартире по старой цене?

Варианты смотрю. Но моя трёшка стоит как 2 к квартиры в состоянии похуже.
Лендлорд трепетно относится к состоянию квартиры и его удручает состояние обоев. Потому у него желание ремонтировать у него появилось сразу,я отговаривал: жить в состоянии ремонта нереально, а переезжать было дорого. карантин сыграл в мою пользу. пока что...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10509
З нами з: 10.06.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:13

  prosecutor написав:Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.

Ваш звездный час! Надо растянуть удовольствие. Позвоните, скажите, что так и быть остаетесь, но до окончания карантина коммунальные тоже на арендодателе - квартира-то - его. И потребуйте задаток в долларах по курсу на день, когда вы его давали. Откажется - пригрозите покалечить его на всю жизнь.
airmax78
 
Повідомлень: 33851
З нами з: 25.10.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3297329832993300>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1790, 1791, 1792
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17917 2906861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 14:54
Andreiii
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195701
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83626)
26.03.2020 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.