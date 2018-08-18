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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3297329832993300

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:25

  prosecutor написав:Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.
Если договор аренды закончился и квартира сдаётся в состоянии пригодном для проживания следующего арендатора то да. А если договор не закончился то о каком залоге речь. Карантин это не повод для выбивания денег путём угроз и физической расправы. Закон он такой. За бандитизм как раз можно и угодить. Не стоит этого делать.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:26

  prosecutor написав:Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.

вот что карантин делает, раньше акуительные истории начинались вечером :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:28

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.

Ваш звездный час! Надо растянуть удовольствие. Позвоните, скажите, что так и быть остаетесь, но до окончания карантина коммунальные тоже на арендодателе - квартира-то - его. И потребуйте задаток в долларах по курсу на день, когда вы его давали. Откажется - пригрозите покалечить его на всю жизнь.
Приколы дело хорошее, но у нас же дураков много. Кто-то воспримет как руководство к действию. Для заключённых готовят вип-палаты для лечения коронавируса. Ваши шутки могут привести к дефициту вип-палат. :)
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  #<1 ... 3297329832993300
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