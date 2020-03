Додано: Чет 26 бер, 2020 16:06

Vlad442 написав: prosecutor написав: Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.

Жестко вы с ним.

Неужели нашелся человек, который согласился, что с 17-ого марта вы живете за коммунальные?

Спроса нет, но хоть за условные 300 гривен плюс летняя коммуналка он сможет сдать? 300 гривен это лучше, чем 0.

По поводу угроз - есть договор. Пусть даже на словах. Если вы выполнили все условия, это одно. Если по договору положен штраф, будет штраф. Если человек прав, а вы неправы, то ваш беспредел плохо для вас закончится.

це все що тре було знати про нашу правоохоронну систему.

це все що тре було знати про нашу правоохоронну систему.

гнилі працівники - гнила система.

