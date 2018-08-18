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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:06
Vlad442 написав: prosecutor написав:
Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.
Жестко вы с ним.
Неужели нашелся человек, который согласился, что с 17-ого марта вы живете за коммунальные?
Спроса нет, но хоть за условные 300 гривен плюс летняя коммуналка он сможет сдать? 300 гривен это лучше, чем 0.
По поводу угроз - есть договор. Пусть даже на словах. Если вы выполнили все условия, это одно. Если по договору положен штраф, будет штраф. Если человек прав, а вы неправы, то ваш беспредел плохо для вас закончится.
це все що тре було знати про нашу правоохоронну систему.
гнилі працівники - гнила система.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:16
Так що?
Хомякоід був прав?
Епік ще працює?
По чому там дошки щоб забити вікна?https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4917113#p4917113
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4917152#p4917152
ihorkyiv написав: Andreiii написав:ihorkyiv
лучше подождать пару недель,чем здавать с таким дисконтом
Про які пару тижнів йдеться ?? Карантин триватиме майже до кінця квітня. Навіть у жирні часи ринок оренди з 1-го до 15-го травня впадав у летаргічний сон, потім до початку червня мляво жеврів. З червня до середини серпня - канікулярний період в усіх сферах суспільного життя. Накладіть на ці щорічні ситуації нинішні наслідкові реалії карантину і кризи та спробуйте віднайти хоч якісь позитивні причини залишитися орендному бізнесу у статусі кво. Ринок оренди падає миттєво, а відновлюється роками. Хоч трохи виграє той орендодавець, який втримає клієнтів до можливого осіннього пожвавлення. Решта лордів влітку смоктатиме великого пальця та проїдатиме матрацні ресурси.
Зволікання щодо ухвалення збиткового для себе рішення подібне для орендодавця клінічній смерті в економічному сенсі.
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54
prosecutor написав:
Это бред. Никто никому не угрожал. Я предложил условия, человек отказался. После того как обзвонил рилторов понял что спроса нет. Согласился. Но я уже не заинтересован. Тем более работы нет.
Так бы я оставил за собой, заплатил бы комуналку да и все. Но нет так и нет. Курс не при чем. Оплата в этом сегменте все равно в долларах
.
та вы походу сегмент попутали вам в бабушатник)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:58
prosecutor написав:
...Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток...
Вы молодец, полностью поддерживаю.
все тупоголовые арендодатели ответят гривной за свой идиотизм и хитрожопое желание пропетлять без потерь в это время.
зы. но я не сильно переживаю за Вашего арендодателя. поскольку местный коллега Vlad442 утверждает, что все предложения с ценником -20% разлетаются мгновенно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:01
Прохожий написав: prosecutor написав:
Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.
вот что карантин делает, раньше акуительные истории начинались вечером
точно.
вот я вечером жду акуительных историй от респектов/трибек, а особенно - от всяких первых и тому подобных, про арендаторов, которые проплачивают на 3 месяца вперёд и ни слова про дисконты/рассрочки
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:04
Yuri_T
Юра, це зараз арендатори такі хоробрі.
Побачим осінню.
Проковтнуть цінники 2019 + 20% у грн. і не пікнуть
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:10
flyman написав:Yuri_T
Юра, це зараз арендатори такі хоробрі.
Побачим осінню.
Проковтнуть цінники 2019 + 20% у грн. і не пікнуть
да не вопрос.
ну, не купит условный первый лишний айфон своей тёлке из-за простоя с апреля по сентябрь. можно подумать))
потом догонит, он же лендлорд, ёптель
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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