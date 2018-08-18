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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3300330133023303

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:00

  prosecutor написав:
  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:За бандитизм в нашей стране садится один из 1 из 1000. Моя работа очень плотно связана с правохранительной деятельностью.

Вы можете оказаться этим 1 из 1000. Может у него работа связана еще плотней с этой деятельностью. Или получить ответ по понятиям.
У арендодателя, обычно, больше денег и возможностей, чем у арендатора. Вы думаете, что получив пощечину вам подставят вторую щеку?


Кровь у всех красная. И до возможностей можно не добежать. И не успеть дозвониться. Это если радикально.
Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.
В связи с тем что я не использовал по назначению квартиру в связи с тем что эта работа стала на паузу платить я ничего не буду. А судится можно. Это моя работа.

ОМГ как все за уши притянуто. При чем тут ваша работа к квартире которую вы сняли? В суд с этим не ходите. Лучше сразу проверяйте какая там кровь у арендодателя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Будет смешно, если прокурор - это арендатор респекта.
Респект: "Я залог никогда не возвращаю"(с)
Прокурор: "Если залог не вернет - останется инвалидом на всю жизнь"(с)
Битва двух якодзун.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:48

  Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?

Один квартирант попросил скидку на время карантина. Договорились -26%. Хотя я не думаю что он выдержит длительный карантин.
Остальные пока молчат. Сам я скидок предлагать не собираюсь, если будут просить будем обсуждать.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зашел сегодня в народный супермаркет, цены: +20% к многим позициям, с красными ценниками все выгребли/или товар в дороге.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:09

  airmax78 написав:Будет смешно, если прокурор - это арендатор респекта.
Респект: "Я залог никогда не возвращаю"(с)
Прокурор: "Если залог не вернет - останется инвалидом на всю жизнь"(с)
Битва двух якодзун.

Если в столице ещё бегают трамваи - то пожелаем Лэндлорду шоб Аннушка в нужном месте перед прокуратурой разлила масло.
Хотя скорее "пускателя кровей" "куршавельский понос" скосит...
барабашов
 
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