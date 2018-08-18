prosecutor написав:

Vlad442 написав: prosecutor написав: За бандитизм в нашей стране садится один из 1 из 1000. Моя работа очень плотно связана с правохранительной деятельностью. За бандитизм в нашей стране садится один из 1 из 1000. Моя работа очень плотно связана с правохранительной деятельностью.

Вы можете оказаться этим 1 из 1000. Может у него работа связана еще плотней с этой деятельностью. Или получить ответ по понятиям.

У арендодателя, обычно, больше денег и возможностей, чем у арендатора. Вы думаете, что получив пощечину вам подставят вторую щеку? Вы можете оказаться этим 1 из 1000. Может у него работа связана еще плотней с этой деятельностью. Или получить ответ по понятиям.У арендодателя, обычно, больше денег и возможностей, чем у арендатора. Вы думаете, что получив пощечину вам подставят вторую щеку?

Кровь у всех красная. И до возможностей можно не добежать. И не успеть дозвониться. Это если радикально.Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.В связи с тем что я не использовал по назначению квартиру в связи с тем что эта работа стала на паузу платить я ничего не буду. А судится можно. Это моя работа.