RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3301330233033304>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 88
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:59

  BIGor написав:Та ладно, украинцы очень любять прибедняться, все ездят на крузаках и ренжах, банки ломятся от долларовых вкладов, еще недавно тут проскакивала инфа о зарплатах сантехников, плиточников и таксистов по 2-3 куе/мес. Все они останутся с работой.


Таксистов вычеркивай, плачут. Вписывай курьеров :mrgreen:
На левобережке, у реки, бодренько крутилось все. Бригад теперь должно стать больше.
vano80
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:00

  prosecutor написав:
  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:За бандитизм в нашей стране садится один из 1 из 1000. Моя работа очень плотно связана с правохранительной деятельностью.

Вы можете оказаться этим 1 из 1000. Может у него работа связана еще плотней с этой деятельностью. Или получить ответ по понятиям.
У арендодателя, обычно, больше денег и возможностей, чем у арендатора. Вы думаете, что получив пощечину вам подставят вторую щеку?


Кровь у всех красная. И до возможностей можно не добежать. И не успеть дозвониться. Это если радикально.
Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.
В связи с тем что я не использовал по назначению квартиру в связи с тем что эта работа стала на паузу платить я ничего не буду. А судится можно. Это моя работа.

ОМГ как все за уши притянуто. При чем тут ваша работа к квартире которую вы сняли? В суд с этим не ходите. Лучше сразу проверяйте какая там кровь у арендодателя.
airmax78
 
Повідомлень: 33856
З нами з: 25.10.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 3911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Будет смешно, если прокурор - это арендатор респекта.
Респект: "Я залог никогда не возвращаю"(с)
Прокурор: "Если залог не вернет - останется инвалидом на всю жизнь"(с)
Битва двух якодзун.
airmax78
 
Повідомлень: 33856
З нами з: 25.10.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 3911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:48

  Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?

Один квартирант попросил скидку на время карантина. Договорились -26%. Хотя я не думаю что он выдержит длительный карантин.
Остальные пока молчат. Сам я скидок предлагать не собираюсь, если будут просить будем обсуждать.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 10.09.11
Подякував: 448 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:09

  airmax78 написав:Будет смешно, если прокурор - это арендатор респекта.
Респект: "Я залог никогда не возвращаю"(с)
Прокурор: "Если залог не вернет - останется инвалидом на всю жизнь"(с)
Битва двух якодзун.

Если в столице ещё бегают трамваи - то пожелаем Лэндлорду шоб Аннушка в нужном месте перед прокуратурой разлила масло.
Хотя скорее "пускателя кровей" "куршавельский понос" скосит...
барабашов
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 16.06.15
Подякував: 155 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:21

Найближче майбутнє наших орендарів: "Виходячи з даних, стає зрозуміло, що половина малого бізнесу в Києві повністю зупинила свою роботу, ще 25% втратили основну частину оборотних коштів. Особливо важко доведеться новим компаніям, які тільки почали свій бізнес. Після закінчення карантину, значна кількість малих підприємств у Києві, скоріше за все, не зможе відновити свою роботу.
У великих приватних підприємств, які працюють понад 10 років, ситуація краща. Більша частина з них "перечекає" кризу. Втім, навіть вони будуть змушені скоротити значну кількість співробітників, і вже зараз можна прогнозувати, що до 40% їх працівників ризикують втратити роботу". https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/26/658593/
ihorkyiv
 
Повідомлень: 576
З нами з: 01.05.17
Подякував: 99 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:50

  84umpalumpa написав:Позавчера позвонили арендаторы и попросили на следующий месяц посчитать в счет оплаты за следующий месяц залоговую сумму. Один из пары остался без работы, коммуналку пообещали оплатить. Остаток - себе на покушать. Возвращаться в Донецк не хотят и не могут, надеются, что вырулят. Пока согласился.
Вторые пока оплатили всю сумму на следующий месяц, хотя работали на рынке и сейчас сидят дома, деньги пересылают родственники. Но эти заехали только месяц назад и в договоре четко прописано, что если съезд раньше, чем через 3 месяца, то залог не возвращается.

кстати тут есть профильная ветка про аренду
настойчиво рекомендую всем арендаторам/арендодателям переместиться туда...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11291
З нами з: 05.06.13
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:54

  trololo написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Прохожему вообще вставили Майко от строителей,

так и есть
и вводной щиток с дифами
и 5 кв на этаже
и 3 лифта +1 пожарный, правда ОТИСы
и в монолите арматуры дофига
и заполнение кирпичем
а вот на фасаде сэкономили гады, наверное потому что фасад делали в 2009-2010м...


соглашусь с вышеуказанным - "ющенковки" самое годное жилье, если не учитывать мопы и фасады. я соседей по падику в лифте вижу 1 раз на 5 поездок

кстати по объекту что отписал входную группу и МОПы можно сделать модно при желании, площадь позволяет
с фасадом да пичаль..
и кстати в каких современных новостроях на каждом этаже есть РАБОТАЮЩАЯ противопожарная вытяжная вентиляция и гидранты?
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 26 бер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11291
З нами з: 05.06.13
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:01

  Бывалый написав:
  Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?

Один квартирант попросил скидку на время карантина. Договорились -26%. Хотя я не думаю что он выдержит длительный карантин.
Остальные пока молчат. Сам я скидок предлагать не собираюсь, если будут просить будем обсуждать.

давайте все таки на профильную ветку по аренде
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11291
З нами з: 05.06.13
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:06

  Прохожий написав:давайте все таки на профильную ветку по аренде

Про гастриков низзя. Про аренду низзя. Про вирус низзя. Про ремонты низзя. Про курс низзя.
Что ты хочешь тут оставить? Сухие прайсы из ОП?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 26.02.18
Подякував: 353 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3301330233033304>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1791, 1792, 1793
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17925 2907800
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 21:23
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195713
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24817)
26.03.2020 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.