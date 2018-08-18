Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Та ладно, украинцы очень любять прибедняться, все ездят на крузаках и ренжах, банки ломятся от долларовых вкладов, еще недавно тут проскакивала инфа о зарплатах сантехников, плиточников и таксистов по 2-3 куе/мес. Все они останутся с работой.
Таксистов вычеркивай, плачут. Вписывай курьеров На левобережке, у реки, бодренько крутилось все. Бригад теперь должно стать больше.
prosecutor написав:За бандитизм в нашей стране садится один из 1 из 1000. Моя работа очень плотно связана с правохранительной деятельностью.
Вы можете оказаться этим 1 из 1000. Может у него работа связана еще плотней с этой деятельностью. Или получить ответ по понятиям. У арендодателя, обычно, больше денег и возможностей, чем у арендатора. Вы думаете, что получив пощечину вам подставят вторую щеку?
Кровь у всех красная. И до возможностей можно не добежать. И не успеть дозвониться. Это если радикально. Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. В связи с тем что я не использовал по назначению квартиру в связи с тем что эта работа стала на паузу платить я ничего не буду. А судится можно. Это моя работа.
ОМГ как все за уши притянуто. При чем тут ваша работа к квартире которую вы сняли? В суд с этим не ходите. Лучше сразу проверяйте какая там кровь у арендодателя.
Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?
Один квартирант попросил скидку на время карантина. Договорились -26%. Хотя я не думаю что он выдержит длительный карантин. Остальные пока молчат. Сам я скидок предлагать не собираюсь, если будут просить будем обсуждать.
airmax78 написав:Будет смешно, если прокурор - это арендатор респекта. Респект: "Я залог никогда не возвращаю"(с) Прокурор: "Если залог не вернет - останется инвалидом на всю жизнь"(с) Битва двух якодзун.
Если в столице ещё бегают трамваи - то пожелаем Лэндлорду шоб Аннушка в нужном месте перед прокуратурой разлила масло. Хотя скорее "пускателя кровей" "куршавельский понос" скосит...
Найближче майбутнє наших орендарів: "Виходячи з даних, стає зрозуміло, що половина малого бізнесу в Києві повністю зупинила свою роботу, ще 25% втратили основну частину оборотних коштів. Особливо важко доведеться новим компаніям, які тільки почали свій бізнес. Після закінчення карантину, значна кількість малих підприємств у Києві, скоріше за все, не зможе відновити свою роботу. У великих приватних підприємств, які працюють понад 10 років, ситуація краща. Більша частина з них "перечекає" кризу. Втім, навіть вони будуть змушені скоротити значну кількість співробітників, і вже зараз можна прогнозувати, що до 40% їх працівників ризикують втратити роботу". https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/26/658593/
84umpalumpa написав:Позавчера позвонили арендаторы и попросили на следующий месяц посчитать в счет оплаты за следующий месяц залоговую сумму. Один из пары остался без работы, коммуналку пообещали оплатить. Остаток - себе на покушать. Возвращаться в Донецк не хотят и не могут, надеются, что вырулят. Пока согласился. Вторые пока оплатили всю сумму на следующий месяц, хотя работали на рынке и сейчас сидят дома, деньги пересылают родственники. Но эти заехали только месяц назад и в договоре четко прописано, что если съезд раньше, чем через 3 месяца, то залог не возвращается.
кстати тут есть профильная ветка про аренду настойчиво рекомендую всем арендаторам/арендодателям переместиться туда...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
hume написав:Прохожему вообще вставили Майко от строителей,
так и есть и вводной щиток с дифами и 5 кв на этаже и 3 лифта +1 пожарный, правда ОТИСы и в монолите арматуры дофига и заполнение кирпичем а вот на фасаде сэкономили гады, наверное потому что фасад делали в 2009-2010м...
соглашусь с вышеуказанным - "ющенковки" самое годное жилье, если не учитывать мопы и фасады. я соседей по падику в лифте вижу 1 раз на 5 поездок
кстати по объекту что отписал входную группу и МОПы можно сделать модно при желании, площадь позволяет с фасадом да пичаль.. и кстати в каких современных новостроях на каждом этаже есть РАБОТАЮЩАЯ противопожарная вытяжная вентиляция и гидранты?
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 26 бер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?
Один квартирант попросил скидку на время карантина. Договорились -26%. Хотя я не думаю что он выдержит длительный карантин. Остальные пока молчат. Сам я скидок предлагать не собираюсь, если будут просить будем обсуждать.
давайте все таки на профильную ветку по аренде
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский