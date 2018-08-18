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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3301330233033304

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 88
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:11

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:давайте все таки на профильную ветку по аренде

Про гастриков низзя. Про аренду низзя. Про вирус низзя. Про ремонты низзя. Про курс низзя.
Что ты хочешь тут оставить? Сухие прайсы из ОП?

про гастриков в свою ветку про ипеня щуцына
про аренду в профильную ветку
про вирус в профильную ветку
про курс в профильную ветку
тут пиши по теме ветки, напряги моск и осмысли название ветки прочитав нужное количество раз до осмысления.....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:23

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:давайте все таки на профильную ветку по аренде

Про гастриков низзя. Про аренду низзя. Про вирус низзя. Про ремонты низзя. Про курс низзя.
Что ты хочешь тут оставить? Сухие прайсы из ОП?

ОП на карантині, або в розпачі.
Так що писати нема про що (про рОкету, бери дешево поки не подорожало).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  prosecutor написав:Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?
  prosecutor написав:А судится можно. Это моя работа.

Странно.

По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.
Vlad442
 
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