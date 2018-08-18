про гастриков в свою ветку про ипеня щуцына
про аренду в профильную ветку
про вирус в профильную ветку
про курс в профильную ветку
тут пиши по теме ветки, напряги моск и осмысли название ветки прочитав нужное количество раз до осмысления.....
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:11
про гастриков в свою ветку про ипеня щуцына
про аренду в профильную ветку
про вирус в профильную ветку
про курс в профильную ветку
тут пиши по теме ветки, напряги моск и осмысли название ветки прочитав нужное количество раз до осмысления.....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:23
ОП на карантині, або в розпачі.
Так що писати нема про що (про рОкету, бери дешево поки не подорожало).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?
Странно.
По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.
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