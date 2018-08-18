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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:11
Gastarbaiter написав: Прохожий написав:
давайте все таки на профильную ветку по аренде
Про гастриков низзя. Про аренду низзя. Про вирус низзя. Про ремонты низзя. Про курс низзя.
Что ты хочешь тут оставить? Сухие прайсы из ОП?
про гастриков в свою ветку про ипеня щуцына
про аренду в профильную ветку
про вирус в профильную ветку
про курс в профильную ветку
тут пиши по теме ветки, напряги моск и осмысли название ветки прочитав нужное количество раз до осмысления.....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:23
Gastarbaiter написав: Прохожий написав:
давайте все таки на профильную ветку по аренде
Про гастриков низзя. Про аренду низзя. Про вирус низзя. Про ремонты низзя. Про курс низзя.
Что ты хочешь тут оставить? Сухие прайсы из ОП?
ОП на карантині, або в розпачі.
Так що писати нема про що (про рОкету, бери дешево поки не подорожало).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:38
prosecutor написав:
Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.
Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?
prosecutor написав:
А судится можно. Это моя работа.
Странно.
По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:51
vano80 написав:Таксистов вычеркивай, плачут.
Вписывай курьеров
На левобережке, у реки, бодренько крутилось все. Бригад теперь должно стать больше.
Плачут ?
Думал у них жатва в связи с отменой общественного транспорта..
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vladimir07
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:54
Vlad442 написав: prosecutor написав:
Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.
Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?
prosecutor написав:
А судится можно. Это моя работа.
Странно.
По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.
девочки, давайте все таки в профильную ветку
не ну реально притомили уже...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:56
Прохожий написав:
девочки, давайте все таки в профильную ветку
не ну реально притомили уже...
Так направляй дискуссию. А то сидишь, как мыша в норе, ничего не пишешь. Что продал? Что купил?
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:59
84umpalumpa написав:
Позавчера позвонили арендаторы и попросили на следующий месяц посчитать в счет оплаты за следующий месяц залоговую сумму. Один из пары остался без работы, коммуналку пообещали оплатить. Остаток - себе на покушать. Возвращаться в Донецк не хотят и не могут, надеются, что вырулят. Пока согласился.
Вторые пока оплатили всю сумму на следующий месяц, хотя работали на рынке и сейчас сидят дома, деньги пересылают родственники. Но эти заехали только месяц назад и в договоре четко прописано, что если съезд раньше, чем через 3 месяца, то залог не возвращается.
Как говорят, что ПДД написаны кровью, так и одно из основных правил арендодателя - залог не проживается. Если забрать залог, можно перескочить в более дешевую квартиру, комнату в семейной общаге, например. Урезать расходы, затянуть пояса и переждать тяжелые времена. Жить в дорогой квартире не имея на нее дохода и проедать последние накопления это путь в никуда, который может закончится проблемами для них и их лендлорда.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:22
Vlad442 написав:
одно из основных правил арендодателя - залог не проживается. Если забрать залог, можно перескочить в более дешевую квартиру, комнату в семейной общаге, например. Урезать расходы, затянуть пояса и переждать тяжелые времена. Жить в дорогой квартире не имея на нее дохода и проедать последние накопления это путь в никуда, который может закончится проблемами для них и их лендлорда.
Вы хотели сказать, что это правило арендатора?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:23
Прохожий написав:
девочки, давайте все таки в профильную ветку
не ну реально притомили уже...
Не хочу.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:26
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
одно из основных правил арендодателя - залог не проживается. Если забрать залог, можно перескочить в более дешевую квартиру, комнату в семейной общаге, например. Урезать расходы, затянуть пояса и переждать тяжелые времена. Жить в дорогой квартире не имея на нее дохода и проедать последние накопления это путь в никуда, который может закончится проблемами для них и их лендлорда.
Вы хотели сказать, что это правило арендатора?
Нет, это правило для арендодателя. Есть залог - есть рычаги давления на арендаторов. Нет залога, который арендаторы хотят получить обратно, может быть все, что угодно. От продать имущество и сбежать, выкинув ключи, до отказаться выезжать.
В проблемной ситуации интересы арендатора и арендодателя совпадают - разбежаться по взаимному согласию с наименьшими потерями.
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Vlad442
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