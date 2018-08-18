Зачем так настойчиво разгонять людей- они пишут там где диалог завязался. Все равно все сидят по домам и маются бездельем- продажи стали. Так хоть пусть будет что почитать раз тема нашлась для разговора
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:29
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:30
модераторы есть на форуме???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:30
у кого есть (пока) деньги на такси, особо ездить некуда, не находите? у курьеров-коллег работа пока есть, подтверждаю, но это вовсе не "жатва", так, обычные заработки с поправкой на рост цен.
Скоро(R)
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эх, Еленска-Еленска, почему мы Вас не послушались?
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:35
продал в ипенях щуцына
пока думаю куда лучше вложить в данецк или маями
что скажеш???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:37
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:38
из ника следует, что не безработный, а скорее госслужащий с резко упавшими побочными заработками.
Скоро(R)
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:39
Сымай стёклушки.
Востаннє редагувалось artlife в Чет 26 бер, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:44
Звісно, в Данєцк: (поточні інформповідомлення ЗМІ Донбабве)
1. Коронавірус й досі не прорвав оборону впопучлєнцєв,
2. Економічний стан наближається до швейцарського рівня.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:49
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