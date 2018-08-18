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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3303330433053306>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
37%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:29

  Прохожий написав:девочки, давайте все таки в профильную ветку
не ну реально притомили уже...

Зачем так настойчиво разгонять людей- они пишут там где диалог завязался. Все равно все сидят по домам и маются бездельем- продажи стали. Так хоть пусть будет что почитать раз тема нашлась для разговора
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:30

модераторы есть на форуме???

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:девочки, давайте все таки в профильную ветку
не ну реально притомили уже...

Не хочу.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:30

  vladimir07 написав:
  vano80 написав:Таксистов вычеркивай, плачут. Вписывай курьеров :mrgreen:

Плачут ? Думал у них жатва в связи с отменой общественного транспорта..

у кого есть (пока) деньги на такси, особо ездить некуда, не находите? у курьеров-коллег работа пока есть, подтверждаю, но это вовсе не "жатва", так, обычные заработки с поправкой на рост цен.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эх, Еленска-Еленска, почему мы Вас не послушались?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:35

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:девочки, давайте все таки в профильную ветку
не ну реально притомили уже...

Так направляй дискуссию. А то сидишь, как мыша в норе, ничего не пишешь. Что продал? Что купил?

продал в ипенях щуцына
пока думаю куда лучше вложить в данецк или маями
что скажеш???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:37

Елена8
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:38

  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:А судится можно. Это моя работа.

По поводу угроз искалечить -это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым лендлордом.

из ника следует, что не безработный, а скорее госслужащий с резко упавшими побочными заработками.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:39

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:девочки, давайте все таки в профильную ветку
не ну реально притомили уже...

Не хочу.

Сымай стёклушки.
Зображення
Востаннє редагувалось artlife в Чет 26 бер, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:44

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:девочки, давайте все таки в профильную ветку
не ну реально притомили уже...

Так направляй дискуссию. А то сидишь, как мыша в норе, ничего не пишешь. Что продал? Что купил?

продал в ипенях щуцына
пока думаю куда лучше вложить в данецк или маями
что скажеш???

Звісно, в Данєцк: (поточні інформповідомлення ЗМІ Донбабве)
1. Коронавірус й досі не прорвав оборону впопучлєнцєв,
2. Економічний стан наближається до швейцарського рівня.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:49

  airmax78 написав:Эх, Еленска-Еленска, почему мы Вас не послушались?

Нагадайте основні тези її вікопомних настанов.
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