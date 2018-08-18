|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:54
ihorkyiv написав: Прохожий написав: Gastarbaiter написав:
Так направляй дискуссию. А то сидишь, как мыша в норе, ничего не пишешь. Что продал? Что купил?
продал в ипенях щуцына
пока думаю куда лучше вложить в данецк или маями
что скажеш???
Звісно, в Данєцк: (поточні інформповідомлення ЗМІ Донбабве)
1. Коронавірус й досі не прорвав оборону впопучлєнцєв,
2. Економічний стан наближається до швейцарського рівня.
п.1.2 заставляет серьезно задуматься
пока не в пользу маями...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11296
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 1075 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:57
ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Эх, Еленска-Еленска, почему мы Вас не послушались?
Нагадайте основні тези її вікопомних настанов.
Это вторая учётка Макса,он типа создавал правильный фон и доказывал свою правоту,когда ведёт тут агитацию или "работает" как уня,но потом победила первая учётка и вместо опции "слить всю недвигу после прихода Зе",почему-то была куплена очередная прелесть "для себя",за 200 кило денег.
п.с. по прелести уже можно фиксировать полтос "навара",дали будэ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11124
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 2427 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:01
Прохожий
Тут немає чого думати. Сміливо несіть свої п"ять сольдо на Поле Чудес.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 579
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:07
Прокуроров тоже без жалованья оставили что ли? У них сейчас вроде горячий сезон должен начинаться.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21540
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:15
Vlad442 написав: prosecutor написав:
Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.
Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?
prosecutor написав:
А судится можно. Это моя работа.
Странно.
По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.
Квартира была возле той работы, возле которой было удобно снимать. С чего вы взяли что я безработный и тем более безденежный? С таким подходом Коломойский бомж, у него в отличии от меня жилья своего нет. Снимал потому что было удобно. Вот вы наверное безденежный раз купили бомж пакет от Аркады, а не что нибудь по лучше. И здаете свои бабушатники пришельцам из Донецка. Тягаться с начинающим лендлордом, это как обижать ребенка. Вы с кем то рамсились в этой жизни? Или так и живете под юбкой у мамки? Сегодня счастливый лендлорд завтра может стать обычным обиженым и разоренным нищим. Сказочник
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17926
|2908069
|
|
|12
|11562
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195716
|
|