Додано: Чет 26 бер, 2020 23:15

Vlad442 написав: prosecutor написав: Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?

prosecutor написав: А судится можно. Это моя работа. А судится можно. Это моя работа.

Странно.



По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом. Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?Странно.По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.

Квартира была возле той работы, возле которой было удобно снимать. С чего вы взяли что я безработный и тем более безденежный? С таким подходом Коломойский бомж, у него в отличии от меня жилья своего нет. Снимал потому что было удобно. Вот вы наверное безденежный раз купили бомж пакет от Аркады, а не что нибудь по лучше. И здаете свои бабушатники пришельцам из Донецка. Тягаться с начинающим лендлордом, это как обижать ребенка. Вы с кем то рамсились в этой жизни? Или так и живете под юбкой у мамки? Сегодня счастливый лендлорд завтра может стать обычным обиженым и разоренным нищим. Сказочник