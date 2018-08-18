Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:33

airmax78 написав: Зато теперь Еленска - самый спокойный и уверенный в своем будущем человек на ветке. Зато теперь Еленска - самый спокойный и уверенный в своем будущем человек на ветке.

Если бы у меня была машина времени и я перенесся бы на год назад, я не поступил так, как она, даже при условии, что доллары хранились бы под матрасом, что само по себе небезопасно.Продать по нормальной цене сложно. Купить по нормальной цене еще сложней. Потери времени, нервов и денег на поиски, переоформления, нотариусов, налоги. За последний год недвига принесла около 8% в виде аренды и еще на сколько-то подорожала.Упадут ли цены до уровня год назад минус 8%, когда закончится пауза? Не уверен. Во время прошлых кризисов у людей пропадали деньги. В 14-ом застройщики увеличивали предложение и были драйвером роста вниз. В 2008 резко выдернули кредитный костыль. Плюс банкопады в обоих случаях. Сейчас этих драйверов нет. Кредитов не было, застройщики еле дышат - кризис доверия и отсутствие демпинговых цен. Деньги никуда не делись. Даже курс пока в рамках приличия и не слишком пощипал гривнепатриотов.Что может быть драйвером существенного снижения цен на 8% вниз от уровня весны 2019? Я пока не вижу.