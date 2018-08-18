Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:02

Vlad442 написав: Что может быть драйвером существенного снижения цен на 8% вниз от уровня весны 2019? Я пока не вижу. Что может быть драйвером существенного снижения цен на 8% вниз от уровня весны 2019? Я пока не вижу.

dir написав: Налоги это личное дело и ответственность каждого в нашей стране. И совать нос в чужие дела никому не поможет уладить собственные. Налоги это личное дело и ответственность каждого в нашей стране. И совать нос в чужие дела никому не поможет уладить собственные.

Хомякоид написав: В ветке замечена некоторая нервозность.

Ну что, мне это нравиться. Увидим скоро забитые окна.

Все как я говорил. В ветке замечена некоторая нервозность.Ну что, мне это нравиться. Увидим скоро забитые окна.Все как я говорил.

ну глаза раскрой. уже 99% все понятно, вопрос "как глубоко войдет" без смазки.еще и 2020 год не закончится, а цена уже сложится вдвое минимум.Неужели? Страна наша, увы, не адекватная и если не изменится - просто исчезнет.Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как.и я за это не потому, что эти деньги важны для бюджета - это копейки хоть и не лишние. важно, что люди, платящие налоги, иначе смотрят на власть и иначе с нее требуют. а у нас пол-страны никогда не платили ни копейки! зато кричат о своих правах, которые все ущемляют (взять хотя бы вкрай охреневших застрявших туристов).и чему вы радуетесь? стране ппц в экономическом смысле. еще месяца 3 такой политики и будут не только забитые окна, а и голодные бунты. но во власти вообще не понимающие никуя невменяшки. они, как и все папередники, думают, что наворуют и свалят. но в этот раз так не выйдет. это большая печаль для нас всех, кто тут живет.