Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Что может быть драйвером существенного снижения цен на 8% вниз от уровня весны 2019? Я пока не вижу.
увеличение налоговой нагрузки на собственников жилья, включая доходы от аренды, ужесточение контроля за уплатой налогов, ужесточение финансового мониторинга. это лишь малое, что давно пора сделать.
даже если тотальный кризис в этот раз не настанет, выводы сделают однозначно. лично я в этом не сомневаюсь. государству нет никакого смысла заигрывать с обнаглевшими арендодателями.
Что то не нравится арендаторам? Чемоданы в руки и по адресу регистрации в паспорте-на малую родину.Они не бомжи и это не их единственное жильё.Ну а даже единственное. Арендодатели не должны быть ни кем принужденными кого то содержать за свой счёт. Налоги это личное дело и ответственность каждого в нашей стране. И совать нос в чужие дела никому не поможет уладить собственные.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/27/nov ... el-avakova Ай какие умнички! Распорядиться чужим. Да, побыть добренькими за чужой счёт.Имеют право снижать аренду на коммунальное и гос. имущество, за своё, лично им принадлежащее. При том, что аренда в грн., а курс упал уже более чем на 20% и продолжает падение, приличные арендаторы этим пользоваться не будут. Неприличных? Нет не выселять. Но будут без электрики, воды, интернета, с заблокированной дверью входной. Более того таковым будет объявлена дезинфекция помещения в рамках борьбы с коронавирусом. Карантин так карантин. И там не усидишь после этого несколько дней. Продразвёрстку, понимаешь, устроить хотят. Военный коммунизм в декоммунизированной стране. Вспомним историю-чем это обернулось в 20-е прошлого столетия!? Никто против воли собственника не может заставить его аммортизировать ему принадлежащее.
dir написав:https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/27/novost/politika/vlast-predlozhit-xozyaevam-kvartir-proshhat-dolgi-arendatoram-zamestitel-avakova Ай какие умнички! Распорядиться чужим. Да, побыть добренькими за чужой счёт.Имеют право снижать аренду на коммунальное и гос. имущество, за своё, лично им принадлежащее. При том, что аренда в грн., а курс упал уже более чем на 20% и продолжает падение, приличные арендаторы этим пользоваться не будут. Неприличных? Нет не выселять. Но будут без электрики, воды, интернета, с заблокированной дверью входной. Более того таковым будет объявлена дезинфекция помещения в рамках борьбы с коронавирусом. Карантин так карантин. И там не усидишь после этого несколько дней. Продразвёрстку, понимаешь, устроить хотят. Военный коммунизм в декоммунизированной стране. Вспомним историю-чем это обернулось в 20-е прошлого столетия!? Никто против воли собственника не может заставить его аммортизировать ему принадлежащее.
Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью. P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.
dir написав:https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/27/novost/politika/vlast-predlozhit-xozyaevam-kvartir-proshhat-dolgi-arendatoram-zamestitel-avakova Ай какие умнички! Распорядиться чужим. Да, побыть добренькими за чужой счёт.Имеют право снижать аренду на коммунальное и гос. имущество, за своё, лично им принадлежащее. При том, что аренда в грн., а курс упал уже более чем на 20% и продолжает падение, приличные арендаторы этим пользоваться не будут. Неприличных? Нет не выселять. Но будут без электрики, воды, интернета, с заблокированной дверью входной. Более того таковым будет объявлена дезинфекция помещения в рамках борьбы с коронавирусом. Карантин так карантин. И там не усидишь после этого несколько дней. Продразвёрстку, понимаешь, устроить хотят. Военный коммунизм в декоммунизированной стране. Вспомним историю-чем это обернулось в 20-е прошлого столетия!? Никто против воли собственника не может заставить его аммортизировать ему принадлежащее.
Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью. P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.
Надо сказать, что и они себя не бесплатно дали уничтожить.
airmax78 написав:Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью. P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.
Надо сказать, что и они себя не бесплатно дали уничтожить.
Конечно не бесплатно. Они, в большинстве своем, и все деньги и ценности отдали. А потомки тех "арендаторов", которые своих лендлордов обнулили, до сих пор бесплатно в тех квартирах живут.
Ну что, мне это нравиться. Увидим скоро забитые окна.
Все как я говорил.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Vlad442 написав:Что может быть драйвером существенного снижения цен на 8% вниз от уровня весны 2019? Я пока не вижу.
ну глаза раскрой. уже 99% все понятно, вопрос "как глубоко войдет" без смазки. еще и 2020 год не закончится, а цена уже сложится вдвое минимум.
dir написав:Налоги это личное дело и ответственность каждого в нашей стране. И совать нос в чужие дела никому не поможет уладить собственные.
Неужели? Страна наша, увы, не адекватная и если не изменится - просто исчезнет. Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как. и я за это не потому, что эти деньги важны для бюджета - это копейки хоть и не лишние. важно, что люди, платящие налоги, иначе смотрят на власть и иначе с нее требуют. а у нас пол-страны никогда не платили ни копейки! зато кричат о своих правах, которые все ущемляют (взять хотя бы вкрай охреневших застрявших туристов).
Хомякоид написав:В ветке замечена некоторая нервозность. Ну что, мне это нравиться. Увидим скоро забитые окна. Все как я говорил.
и чему вы радуетесь? стране ппц в экономическом смысле. еще месяца 3 такой политики и будут не только забитые окна, а и голодные бунты. но во власти вообще не понимающие никуя невменяшки. они, как и все папередники, думают, что наворуют и свалят. но в этот раз так не выйдет. это большая печаль для нас всех, кто тут живет.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое