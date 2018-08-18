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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3305330633073308

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
37%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:30

  airmax78 написав:
  dir написав:
  airmax78 написав:Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью.
P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.

Надо сказать, что и они себя не бесплатно дали уничтожить.

Конечно не бесплатно. Они, в большинстве своем, и все деньги и ценности отдали. А потомки тех "арендаторов", которые своих лендлордов обнулили, до сих пор бесплатно в тех квартирах живут.

А ещё немало люмпена при этом подчистили.А те квартиры, дома которых ещё целы, подлежат реституции как в прибалтике и других странах при вступлении в ЕЭС.Но только это не наш случай. В декларациях высших должностных лиц страны большие доходы от недвижимости.Так пусть и сдают как хотят , хоть даром. Они самые большие лендлорды. И как то не стыкуются лозунги о поддержке Фопов(а много сдают в аренду через фопы) с намеренным снижением их доходов. Да, ЕСВ дали возможность пару месяце не платить(уверен, что эти два месяца не войдут в пенсионный стаж). Но тогда и единый налог логично не платить. И да, на эту сумму снижение(даже в грн.) можно обсуждать. А это спасёт? Ну если человек потерял в Киеве работу, зачем ему тогда арендовать квартиру в Киеве даже и за меньшие деньги? Проще уехать на малую родину по месту регистрации(без всяких расходов на аренду) или туда где найдётся работа. Не бомжам же с вокзала сдавали.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:В ветке замечена некоторая нервозность

"Кипит наш разум возмущённый....." :lol:
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Повідомлень: 214
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://hromadske.ua/posts/kiyivrada-da ... nogo-majna
Адекватно и по делу. Хозяин-барин.
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  #<1 ... 3305330633073308
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