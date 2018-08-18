Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:30

airmax78 написав: dir написав: airmax78 написав: Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью.

P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически. Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью.P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.

Надо сказать, что и они себя не бесплатно дали уничтожить. Надо сказать, что и они себя не бесплатно дали уничтожить.

Конечно не бесплатно. Они, в большинстве своем, и все деньги и ценности отдали. А потомки тех "арендаторов", которые своих лендлордов обнулили, до сих пор бесплатно в тех квартирах живут. Конечно не бесплатно. Они, в большинстве своем, и все деньги и ценности отдали. А потомки тех "арендаторов", которые своих лендлордов обнулили, до сих пор бесплатно в тех квартирах живут.

А ещё немало люмпена при этом подчистили.А те квартиры, дома которых ещё целы, подлежат реституции как в прибалтике и других странах при вступлении в ЕЭС.Но только это не наш случай. В декларациях высших должностных лиц страны большие доходы от недвижимости.Так пусть и сдают как хотят , хоть даром. Они самые большие лендлорды. И как то не стыкуются лозунги о поддержке Фопов(а много сдают в аренду через фопы) с намеренным снижением их доходов. Да, ЕСВ дали возможность пару месяце не платить(уверен, что эти два месяца не войдут в пенсионный стаж). Но тогда и единый налог логично не платить. И да, на эту сумму снижение(даже в грн.) можно обсуждать. А это спасёт? Ну если человек потерял в Киеве работу, зачем ему тогда арендовать квартиру в Киеве даже и за меньшие деньги? Проще уехать на малую родину по месту регистрации(без всяких расходов на аренду) или туда где найдётся работа. Не бомжам же с вокзала сдавали.