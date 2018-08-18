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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:30
airmax78 написав: dir написав: airmax78 написав:
Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью.
P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.
Надо сказать, что и они себя не бесплатно дали уничтожить.
Конечно не бесплатно. Они, в большинстве своем, и все деньги и ценности отдали. А потомки тех "арендаторов", которые своих лендлордов обнулили, до сих пор бесплатно в тех квартирах живут.
А ещё немало люмпена при этом подчистили.А те квартиры, дома которых ещё целы, подлежат реституции как в прибалтике и других странах при вступлении в ЕЭС.Но только это не наш случай. В декларациях высших должностных лиц страны большие доходы от недвижимости.Так пусть и сдают как хотят , хоть даром. Они самые большие лендлорды. И как то не стыкуются лозунги о поддержке Фопов(а много сдают в аренду через фопы) с намеренным снижением их доходов. Да, ЕСВ дали возможность пару месяце не платить(уверен, что эти два месяца не войдут в пенсионный стаж). Но тогда и единый налог логично не платить. И да, на эту сумму снижение(даже в грн.) можно обсуждать. А это спасёт? Ну если человек потерял в Киеве работу, зачем ему тогда арендовать квартиру в Киеве даже и за меньшие деньги? Проще уехать на малую родину по месту регистрации(без всяких расходов на аренду) или туда где найдётся работа. Не бомжам же с вокзала сдавали.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:36
Хомякоид написав:
В ветке замечена некоторая нервозность
"Кипит наш разум возмущённый....."
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:38
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:47
jj1981ua написав:
Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как.
вот за эту сентенцию первые забросают вас ссаными тряпками, респекты кратко пошлют нах., трибеки вспомнят тяжкое юзовское детство, а максики тихо вздохнут, мысленно соглашаясь с этими тремя.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 05:48
Vlad442 написав:
У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?
см ЛС
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:00
prosecutor написав:
Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.
У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом.
Интеллигентный молодой человек)))
И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно.
А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).
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