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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:02
Vlad442 написав:
Что может быть драйвером существенного снижения цен на 8% вниз от уровня весны 2019? Я пока не вижу.
ну глаза раскрой. уже 99% все понятно, вопрос "как глубоко войдет" без смазки.
еще и 2020 год не закончится, а цена уже сложится вдвое минимум.
dir написав:
Налоги это личное дело и ответственность каждого в нашей стране. И совать нос в чужие дела никому не поможет уладить собственные.
Неужели? Страна наша, увы, не адекватная и если не изменится - просто исчезнет.
Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как.
и я за это не потому, что эти деньги важны для бюджета - это копейки хоть и не лишние. важно, что люди, платящие налоги, иначе смотрят на власть и иначе с нее требуют. а у нас пол-страны никогда не платили ни копейки! зато кричат о своих правах, которые все ущемляют (взять хотя бы вкрай охреневших застрявших туристов).
Хомякоид написав:
В ветке замечена некоторая нервозность.
Ну что, мне это нравиться. Увидим скоро забитые окна.
Все как я говорил.
и чему вы радуетесь? стране ппц в экономическом смысле. еще месяца 3 такой политики и будут не только забитые окна, а и голодные бунты. но во власти вообще не понимающие никуя невменяшки. они, как и все папередники, думают, что наворуют и свалят. но в этот раз так не выйдет. это большая печаль для нас всех, кто тут живет.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:30
airmax78 написав: dir написав: airmax78 написав:
Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью.
P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.
Надо сказать, что и они себя не бесплатно дали уничтожить.
Конечно не бесплатно. Они, в большинстве своем, и все деньги и ценности отдали. А потомки тех "арендаторов", которые своих лендлордов обнулили, до сих пор бесплатно в тех квартирах живут.
А ещё немало люмпена при этом подчистили.А те квартиры, дома которых ещё целы, подлежат реституции как в прибалтике и других странах при вступлении в ЕЭС.Но только это не наш случай. В декларациях высших должностных лиц страны большие доходы от недвижимости.Так пусть и сдают как хотят , хоть даром. Они самые большие лендлорды. И как то не стыкуются лозунги о поддержке Фопов(а много сдают в аренду через фопы) с намеренным снижением их доходов. Да, ЕСВ дали возможность пару месяце не платить(уверен, что эти два месяца не войдут в пенсионный стаж). Но тогда и единый налог логично не платить. И да, на эту сумму снижение(даже в грн.) можно обсуждать. А это спасёт? Ну если человек потерял в Киеве работу, зачем ему тогда арендовать квартиру в Киеве даже и за меньшие деньги? Проще уехать на малую родину по месту регистрации(без всяких расходов на аренду) или туда где найдётся работа. Не бомжам же с вокзала сдавали.
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dir
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:36
Хомякоид написав:
В ветке замечена некоторая нервозность
"Кипит наш разум возмущённый....."
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:38
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:47
jj1981ua написав:
Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как.
вот за эту сентенцию первые забросают вас ссаными тряпками, респекты кратко пошлют нах., трибеки вспомнят тяжкое юзовское детство, а максики тихо вздохнут, мысленно соглашаясь с этими тремя.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 05:48
Vlad442 написав:
У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?
см ЛС
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:00
prosecutor написав:
Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.
У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом.
Интеллигентный молодой человек)))
И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно.
А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:07
Трамп хочет раздать на каждого резидента 1200 баксов + по 500 на ребенка при условии заработка до 99 куе за прошлый отчетный год.
То что он хочет преждевременно прекратить карантин....ну как сказать? США сейчас вышли на первое место в мире по короне. Рост выявленных кейсов в НЙ в два раза за 3-5 дней.
23112 по NYC и 37258 по штату. неделю назад по городу было 3615, за неделю до этого 95. Источник NY1.com . И это без Нью-Джерси, Пенсильвании и прочих ближних и дальних пригородов, фактически составляющих агломерацию Большого Яблока.
Весело?
Мейнмодис (сеть госпиталей, там моя знакомая работала, про которую я не однократно писал) начал палатки ставить возле госпиталей - морги переполнены.
Макс, как я знаю, ты неоднократно бывал в Штатах. Если позвонить 911 - кто приедет?
Правильно! Скорая, пожарная и полиция одновременно. В НЙ сейчас без конца сирены - ездят только скорые. Без пожарных и полиции. Работа только для них.
Я не знаю, почему боцман решил что его желания достаточно, чтобы закончить карантин, возможно грядущие выборы, но пока это не выглядит разумным решением. Конечно, у многих американцев была стабильная работа многие годы, они набрали мортгиджей, но...ситуация уж очень хреновая и ухудшается с каждым часом БУКВАЛЬНО.
Кстати, еще раз хочу подчеркнуть - США профукали момент с введением карантина минимум на месяц. Сейчас это большой лесной пожар, который или погаснет путем выгорания или потребует титанических усилий по тушению. Его можно было локализовать намного раньше и намного легче. У Украины нет средств противопоставления такой катастрофе кроме жесточайшего карантина. Единственное, на что надежда - ограничения ввели намного своевременней, чем в США.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:23
airmax78 написав: Хомякоид написав:
В ветке замечена некоторая нервозность.
Ну что, мне это нравиться. Увидим скоро забитые окна.
Все как я говорил.
А как же доходный актив в Вишневом? Он ведь тоже пострадает.
Начинайте ремонт, не отвлекайтесь по мелочам.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:33
rjkz написав:
Трамп хочет раздать на каждого резидента 1200 баксов + по 500 на ребенка при условии заработка до 99 куе за прошлый отчетный год.
То что он хочет преждевременно прекратить карантин....ну как сказать? США сейчас вышли на первое место в мире по короне. Рост выявленных кейсов в НЙ в два раза за 3-5 дней.
23112 по NYC и 37258 по штату. неделю назад по городу было 3615, за неделю до этого 95. Источник NY1.com . И это без Нью-Джерси, Пенсильвании и прочих ближних и дальних пригородов, фактически составляющих агломерацию Большого Яблока.
Весело?
Мейнмодис (сеть госпиталей, там моя знакомая работала, про которую я не однократно писал) начал палатки ставить возле госпиталей - морги переполнены.
Макс, как я знаю, ты неоднократно бывал в Штатах. Если позвонить 911 - кто приедет?
Правильно! Скорая, пожарная и полиция одновременно. В НЙ сейчас без конца сирены - ездят только скорые. Без пожарных и полиции. Работа только для них.
Я не знаю, почему боцман решил что его желания достаточно, чтобы закончить карантин, возможно грядущие выборы, но пока это не выглядит разумным решением. Конечно, у многих американцев была стабильная работа многие годы, они набрали мортгиджей, но...ситуация уж очень хреновая и ухудшается с каждым часом БУКВАЛЬНО.
Кстати, еще раз хочу подчеркнуть - США профукали момент с введением карантина минимум на месяц. Сейчас это большой лесной пожар, который или погаснет путем выгорания или потребует титанических усилий по тушению. Его можно было локализовать намного раньше и намного легче. У Украины нет средств противопоставления такой катастрофе кроме жесточайшего карантина. Единственное, на что надежда - ограничения ввели намного своевременней, чем в США.
Рикс, согласен, тут только надежда на жесткий карантин.
Но смотря графики заболеваемости Украины и Германии я нахожу некоторую схожесть.
В Германии уже 30 тыс. Если 30 тыс. будет в Украине то все будет очень плохо.
Не хочу быть Вангой но думаю 10 % смертности как в Италии Украины переплюнет.
Зеле откровенно не повезло.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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