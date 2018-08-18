Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:20
Yuri_T написав: jj1981ua написав:
Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как.
вот за эту сентенцию первые забросают вас ссаными тряпками, респекты кратко пошлют нах., трибеки вспомнят тяжкое юзовское детство, а максики тихо вздохнут, мысленно соглашаясь с этими тремя.
При нінішньому підході і нинішній клоунівській еліті - влада питання про податки на всіх - не стане піднімати. Варто згадати кінематографічні фірми Зе-, які є "збитковими".
До речі, любителям феодальних баїв , трайбек і "крєпкіх хазяйствєнняков" - присвячується. Там є фото нерухомості.
https://uainfo.org/blognews/1585232562- ... aliny.html
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