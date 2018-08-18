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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3305330633073308

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
37%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:20

  Yuri_T написав:
  jj1981ua написав:Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как.

вот за эту сентенцию первые забросают вас ссаными тряпками, респекты кратко пошлют нах., трибеки вспомнят тяжкое юзовское детство, а максики тихо вздохнут, мысленно соглашаясь с этими тремя.

При нінішньому підході і нинішній клоунівській еліті - влада питання про податки на всіх - не стане піднімати. Варто згадати кінематографічні фірми Зе-, які є "збитковими".

До речі, любителям феодальних баїв , трайбек і "крєпкіх хазяйствєнняков" - присвячується. Там є фото нерухомості.

https://uainfo.org/blognews/1585232562- ... aliny.html
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  #<1 ... 3305330633073308
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