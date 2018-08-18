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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3306330733083309>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
37%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:20

  Yuri_T написав:
  jj1981ua написав:Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как.

вот за эту сентенцию первые забросают вас ссаными тряпками, респекты кратко пошлют нах., трибеки вспомнят тяжкое юзовское детство, а максики тихо вздохнут, мысленно соглашаясь с этими тремя.

При нінішньому підході і нинішній клоунівській еліті - влада питання про податки на всіх - не стане піднімати. Варто згадати кінематографічні фірми Зе-, які є "збитковими".

До речі, любителям феодальних баїв , трайбек і "крєпкіх хазяйствєнняков" - присвячується. Там є фото нерухомості.

https://uainfo.org/blognews/1585232562- ... aliny.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:38

  rjkz написав:
  prosecutor написав:Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.


У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом.
Интеллигентный молодой человек)))
И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно.
А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).


Ситуации бывают разные. Правда 130 кг сейчас не решают. И 70 килограм могут сделать пару дыр в теле. При чем на ровном месте.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:47

  Хомякоид написав: Рикс, согласен, тут только надежда на жесткий карантин.
Но смотря графики заболеваемости Украины и Германии я нахожу некоторую схожесть.
В Германии уже 30 тыс. Если 30 тыс. будет в Украине то все будет очень плохо.

если только 30 тыс, считайте, что "благая весть, часовня спасена спасена". боюсь, что в нашей богадельне через неделю будет больше.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:52

  Frant написав:
  Yuri_T написав:
  jj1981ua написав:Я за то, чтоб платили все (не только лендлорды, а и таксисты, парикмахеры, и тд итп. Понимаю, что непривычно, но иначе никак. Точнее иначе - мы скоро все увидим как.

вот за эту сентенцию первые забросают вас ссаными тряпками, респекты кратко пошлют нах., трибеки вспомнят тяжкое юзовское детство, а максики тихо вздохнут, мысленно соглашаясь с этими тремя.

При нінішньому підході і нинішній клоунівській еліті - влада питання про податки на всіх - не стане піднімати. Варто згадати кінематографічні фірми Зе-, які є "збитковими".

До речі, любителям феодальних баїв , трайбек і "крєпкіх хазяйствєнняков" - присвячується. Там є фото нерухомості.

https://uainfo.org/blognews/1585232562- ... aliny.html

С олигархов надо начинать, с олигархов. И с самого зели с его офшорами.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:03

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:А как же доходный актив в Вишневом? Он ведь тоже пострадает.


Начинайте ремонт, не отвлекайтесь по мелочам. :lol:

Конечно начну. Жду только окончания карантина. Не хочу терроризировать перфораторами сидящих в своих квартирах безвылазно соседей. Пока закупаю всякий импорт по дизайн-проекту - размазываю затраты во времени.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:05

  airmax78 написав:
  dir написав:https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/27/novost/politika/vlast-predlozhit-xozyaevam-kvartir-proshhat-dolgi-arendatoram-zamestitel-avakova
Ай какие умнички! Распорядиться чужим. Да, побыть добренькими за чужой счёт.Имеют право снижать аренду на коммунальное и гос. имущество, за своё, лично им принадлежащее. При том, что аренда в грн., а курс упал уже более чем на 20% и продолжает падение, приличные арендаторы этим пользоваться не будут. Неприличных? Нет не выселять. Но будут без электрики, воды, интернета, с заблокированной дверью входной. Более того таковым будет объявлена дезинфекция помещения в рамках борьбы с коронавирусом. Карантин так карантин. И там не усидишь после этого несколько дней. Продразвёрстку, понимаешь, устроить хотят. Военный коммунизм в декоммунизированной стране. Вспомним историю-чем это обернулось в 20-е прошлого столетия!? Никто против воли собственника не может заставить его аммортизировать ему принадлежащее.

Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью.
P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.

Да, кумунизм грядет. Многие купили квартиры в долг и сейчас его выплачивают с аренды. Не учли.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Да, кумунизм грядет. Многие купили квартиры в долг и сейчас его выплачивают с аренды. Не учли.
Шо, думаете таки ходит его "призрак" по Европе? А арендаторы будущий революционный класс? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:27

  dir написав:
  hxbbgaf написав:Да, кумунизм грядет. Многие купили квартиры в долг и сейчас его выплачивают с аренды. Не учли.
Шо, думаете таки ходит его "призрак" по Европе? А арендаторы будущий революционный класс? :lol:

Правительство просто решило чуток профинансировать свою беспомощность за счет вас, с вами не советуясь. В принципе, есть в этом справедливость. Нарит выбрал себе власть. С широко открытыми глазами и осознанно. Потом еще раз дал власти карт-бланш на любые эксперименты. Теперь в турбо-режиме должен прочувствовать результаты своего выбора. В принципе я сейчас уже не удивлюсь ни чему. Не буду нагнетать, но у меня в голове еще много идей кого еще можно заставить массово помочь государству, помочь, так сказать, сплотиться.
И нет, это не олигархи (спонсоры этой власти), не крупный бизнес и не воровайки всех мастей.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:29

Макс, ваши предположения по действиям Порошенко в сегодняшней ситуации в студию, пожалуйста. Краткие тезисы, 10, так сказать, отличий. Ладно, пусть их будет 5
ps я за Зе не голосовал, если че
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:34

  airmax78 написав:
  dir написав:
  hxbbgaf написав:Да, кумунизм грядет. Многие купили квартиры в долг и сейчас его выплачивают с аренды. Не учли.
Шо, думаете таки ходит его "призрак" по Европе? А арендаторы будущий революционный класс? :lol:

Правительство просто решило чуток профинансировать свою беспомощность за счет вас, с вами не советуясь. В принципе, есть в этом справедливость. Нарит выбрал себе власть. С широко открытыми глазами и осознанно. Потом еще раз дал власти карт-бланш на любые эксперименты. Теперь в турбо-режиме должен прочувствовать результаты своего выбора. В принципе я сейчас уже не удивлюсь ни чему. Не буду нагнетать, но у меня в голове еще много идей кого еще можно заставить массово помочь государству, помочь, так сказать, сплотиться.
И нет, это не олигархи (спонсоры этой власти), не крупный бизнес и не воровайки всех мастей.
Всё просто. Эти влажные фантазии противоречат действующему законодательству. Они пройти никак не могут. При всём желании.
dir
 
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