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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3306330733083309

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
37%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:36

Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так ото ж - надзвичайний стан - і все ... Що діє в даний час - визначає влада ... Варіантів - на вибір ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:47

  antonivs3 написав:Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует

А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:48

  Puente написав:Так ото ж - надзвичайний стан - і все ... Що діє в даний час - визначає влада ... Варіантів - на вибір ...
Так зараз не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація. Це дуже різне.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 27 бер, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:Макс, ваши предположения по действиям Порошенко в сегодняшней ситуации в студию, пожалуйста. Краткие тезисы, 10, так сказать, отличий. Ладно, пусть их будет 5
ps я за Зе не голосовал, если че

Наприклад не казати не платіть люди комуналку
Антиколомойський закон був би прийнятий...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:57

  prosecutor написав:Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає


А скажіть будь ласка, чи підпадає ст. 762 ЦК під варіант коли вас збив алкаш на євроблясі, і тепер ви не можете оплачувати орендовану квартиру?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:57

  dir написав:
  Puente написав:Так ото ж - надзвичайний стан - і все ... Що діє в даний час - визначає влада ... Варіантів - на вибір ...
Так зараз не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація. Це дуже різне.

Так я говорю про можливіть - оголосити якраз "стан" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:57

  dir написав:
  antonivs3 написав:Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует

А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
ну если мы с РЖКЗ лишне пофантазируем, то можно будет по осени посмеяться, а если ваш оптимизм преждевременен, то что? ваш посыл мне +- понятен.
не снижайте аренду, ради бога, закройте прелесть до лучших времен и ждите их наступления.
Скоро(R)
antonivs3
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  #<1 ... 3306330733083309
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