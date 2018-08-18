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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:36
Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
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antonivs3
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:44
Так ото ж - надзвичайний стан - і все ... Що діє в даний час - визначає влада ... Варіантів - на вибір ...
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Puente
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:47
antonivs3 написав:
Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:48
Puente написав:
Так ото ж - надзвичайний стан - і все ... Що діє в даний час - визначає влада ... Варіантів - на вибір ...
Так зараз не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація. Це дуже різне.
Востаннє редагувалось dir
в П'ят 27 бер, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:50
antonivs3 написав:Макс, ваши предположения по действиям Порошенко в сегодняшней ситуации в студию, пожалуйста. Краткие тезисы, 10, так сказать, отличий. Ладно, пусть их будет 5
ps я за Зе не голосовал, если че
Наприклад не казати не платіть люди комуналку
Антиколомойський закон був би прийнятий...
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:57
prosecutor написав:
Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає
А скажіть будь ласка, чи підпадає ст. 762 ЦК під варіант коли вас збив алкаш на євроблясі, і тепер ви не можете оплачувати орендовану квартиру?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:57
dir написав: Puente написав:
Так ото ж - надзвичайний стан - і все ... Що діє в даний час - визначає влада ... Варіантів - на вибір ...
Так зараз не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація. Це дуже різне.
Так я говорю про можливіть - оголосити якраз "стан" ...
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:57
dir написав: antonivs3 написав:
Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
ну если мы с РЖКЗ лишне пофантазируем, то можно будет по осени посмеяться, а если ваш оптимизм преждевременен, то что? ваш посыл мне +- понятен.
не снижайте аренду, ради бога, закройте прелесть до лучших времен и ждите их наступления.
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antonivs3
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