RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33003301330233033304>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
37%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
10%
9
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О- камбін уже про комуналку захвилювався :
Проте є важлива інформація, на якій хочу наголосити. Оплата споживачами ЖКП напряму впливає на діяльність кожного підприємства галузі у населених пунктах України та надання ними життєво необхідних послуг. Враховуючи ситуацію, яка наразі склалася в Україні, та заходи, прийняті Урядом на підтримку населення, несплата громадянами за житлово-комунальні послуги може призвести до складнощів у роботі постачальників.
https://www.kmu.gov.ua/news/ministr-roz ... sferu-zhkg
Puente
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:даже если тотальный кризис в этот раз не настанет, выводы сделают однозначно. лично я в этом не сомневаюсь. государству нет никакого смысла заигрывать с обнаглевшими арендодателями.

ничего не поменяется
чиновники свои нетрудовые дома и миллионы задекларировали, ничего не конфисковано, даже налог не сбили с них. какой смысл гоняться за мелочью?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10520
З нами з: 10.06.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:22

  Serg-ik написав:
  Yuri_T написав:даже если тотальный кризис в этот раз не настанет, выводы сделают однозначно. лично я в этом не сомневаюсь. государству нет никакого смысла заигрывать с обнаглевшими арендодателями.

ничего не поменяется
чиновники свои нетрудовые дома и миллионы задекларировали, ничего не конфисковано, даже налог не сбили с них. какой смысл гоняться за мелочью?

Да пусть погоняются. У мелочи как раз с этим больше порядка может быть. Только хлопотно это будет.Овчинка выделки не стоит.
dir
 
Повідомлень: 223
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:40

  dir написав:
  antonivs3 написав:не снижайте аренду, ради бога, закройте прелесть до лучших времен и ждите их наступления. битон точно не исчезнет)
Некому снижать. Нищих бомжей среди арендаторов нет. У всех своя недвижимость. Ну может не здесь.

у меня есть арендаторы, у которых своя недвижимость- помещение ресторана. у других- в аренде заведение. нищих не было. месяц назад были в шеколаде. ок. просто разные ТЗ на перспективы.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 07.08.17
Подякував: 822 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом.
Интеллигентный молодой человек)))
И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно.
А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).

Типичный случай: повышается цена в сентябре, человеку некуда деваться, переплачивает. Арендодатель знает, что цена высокая, потому "страховую" сумму берет сразу. Жадность не позволяет скинуть цену в январе. Остается без арендатора, но победителем , с залоговой суммой и необходимостью поиска нового клиента ( жертвы) по январским ценам. Оно того стоит?
Но самое интересное в этой истории-откуда лендлорд и Вы знаете о двух сломанных рёбрах??? Жертва приносила справку? или с ней лендлорд ознакомился в полицейском участке?
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 27 бер, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10520
З нами з: 10.06.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:50

  antonivs3 написав:
  dir написав:
  antonivs3 написав:не снижайте аренду, ради бога, закройте прелесть до лучших времен и ждите их наступления. битон точно не исчезнет)
Некому снижать. Нищих бомжей среди арендаторов нет. У всех своя недвижимость. Ну может не здесь.

у меня есть арендаторы, у которых своя недвижимость- помещение ресторана. у других- в аренде заведение. нищих не было. месяц назад были в шеколаде. ок. просто разные ТЗ на перспективы.
В каком же шоколаде они были, если за какую то несчастную неделю карантина шоколад былью порос. Просто зажались перед перспективой неопределённости. Замешательство пройдёт, жизнь продолжится.
dir
 
Повідомлень: 223
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:51

  dir написав:
  antonivs3 написав:Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует

А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.

Вы не путайте товар и услугу. Если продать гречку за 50%, то не будет денег на посевную и мы останемся в дальнейшем и без фермера и без гречки.
Как поступать в данной ситуации Вам - это лично Ваше дело, зависит от восприятия жизни, взаимоотношений с арендатором и пр. Но не нужно приводить глупые аргументы в защиту своей аморальности. Понятно, что Вы уже мысленно получили деньги, распределили, потратили и сейчас не хочется отказываться. Ваше право - Вам с этим жить.
Востаннє редагувалось Richi в П'ят 27 бер, 2020 11:00, всього редагувалось 2 разів.
Richi
 
Повідомлень: 1358
З нами з: 25.09.08
Подякував: 561 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:53

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом.
Интеллигентный молодой человек)))
И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно.
А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).

Типичный случай: повышается цена в сентябре, человеку некуда деваться, переплачивает. Арендодатель знает, что цена высокая, потому "страховую" сумму берет сразу. Жадность не позволяет скинуть цену в январе. Остается без арендатора, но победителем , с залоговой суммой и необходимостью поиска нового клиента ( жертвы) по январским ценам. Оно того стоит?
Но самое интересное в этой истории-откуда лендлорд и Вы знаете о двух сломанных рёбрах??? Жертва приносила справку? или с ней лендлорд ознакомился в полицейском участке?
Не знаю как тот, что просекьютором представляется, но вы ещё тот следователь, с ловушками. :lol:
dir
 
Повідомлень: 223
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Puente написав:
  Первый написав:
antonivs3 написав:Макс, ваши предположения по действиям Порошенко в сегодняшней ситуации в студию, пожалуйста. Краткие тезисы, 10, так сказать, отличий. Ладно, пусть их будет 5
ps я за Зе не голосовал, если че

Наприклад не казати не платіть люди комуналку
Антиколомойський закон був би прийнятий...


Антиколомойський закон вже пару років як лежав в кулуарах ...
Земля - так і висіла б , як і зараз ... Комуналку - можливо , але кому це на користь в першу чергу - особливо в форс-мажор ...
Неплатежі на користь лише тим хто буде робити заліки - конкретно членам нового уряду або тим хто хоче переділити майно. Тобі зарахую на таких умовах, а тобі на таких. А тобі не зарахую. А це десятки млрд.
А заліки ці припинили при шоколадному....

Для розуміння глибини п...ца. Електрика на ринку Па 0,5 - 1.50 грн, але за умови наявності коштів. Коштів немає, (а їх не має бо сказали що можна не платити і не платять) то зразу ціна більше 3 грн. А ціна більше 3 грн то це .... в опі і виробники і споживачі. І в результаті ... коли ляже електрика і нізя буде подивитися в самоізоляції серіал, тоді буде не до питання кому це вигідно...

Хоча зараз якраз і до такого сценарію і йде.

Всі наши папуаси з вру і кму наввипередки грають у робінгудів. І зебіли в захваті.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15104
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Но не нужно приводить глупые аргументы своей аморальности. Понятно, что Вы уже мысленно получили деньги, распределили, потратили и сейчас не хочется отказываться. Ваше право - Вам с этим жить.
Переход на личности и оценочные суждения могут свидетельствовать о глупости их допускающего. Ни чего я не считаю вперёд и не расписываю. Всё давно расписано. Мне не критично. Я с тех ещё 90-х столько передряг и кризисов прошёл,что меня подобные движи бодрят.
dir
 
Повідомлень: 223
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33003301330233033304>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dir, Richi, Serg-ik, Vadim V і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1797, 1798, 1799
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17985 2909370
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 11:25
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11570
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195734
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.