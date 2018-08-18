Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
О- камбін уже про комуналку захвилювався : Проте є важлива інформація, на якій хочу наголосити. Оплата споживачами ЖКП напряму впливає на діяльність кожного підприємства галузі у населених пунктах України та надання ними життєво необхідних послуг. Враховуючи ситуацію, яка наразі склалася в Україні, та заходи, прийняті Урядом на підтримку населення, несплата громадянами за житлово-комунальні послуги може призвести до складнощів у роботі постачальників. https://www.kmu.gov.ua/news/ministr-roz ... sferu-zhkg
rjkz написав:У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом. Интеллигентный молодой человек))) И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно. А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).
Типичный случай: повышается цена в сентябре, человеку некуда деваться, переплачивает. Арендодатель знает, что цена высокая, потому "страховую" сумму берет сразу. Жадность не позволяет скинуть цену в январе. Остается без арендатора, но победителем , с залоговой суммой и необходимостью поиска нового клиента ( жертвы) по январским ценам. Оно того стоит? Но самое интересное в этой истории-откуда лендлорд и Вы знаете о двух сломанных рёбрах??? Жертва приносила справку? или с ней лендлорд ознакомился в полицейском участке?
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 27 бер, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
antonivs3 написав:Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
Вы не путайте товар и услугу. Если продать гречку за 50%, то не будет денег на посевную и мы останемся в дальнейшем и без фермера и без гречки. Как поступать в данной ситуации Вам - это лично Ваше дело, зависит от восприятия жизни, взаимоотношений с арендатором и пр. Но не нужно приводить глупые аргументы в защиту своей аморальности. Понятно, что Вы уже мысленно получили деньги, распределили, потратили и сейчас не хочется отказываться. Ваше право - Вам с этим жить.
Востаннє редагувалось Richi в П'ят 27 бер, 2020 11:00, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом. Интеллигентный молодой человек))) И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно. А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).
Типичный случай: повышается цена в сентябре, человеку некуда деваться, переплачивает. Арендодатель знает, что цена высокая, потому "страховую" сумму берет сразу. Жадность не позволяет скинуть цену в январе. Остается без арендатора, но победителем , с залоговой суммой и необходимостью поиска нового клиента ( жертвы) по январским ценам. Оно того стоит? Но самое интересное в этой истории-откуда лендлорд и Вы знаете о двух сломанных рёбрах??? Жертва приносила справку? или с ней лендлорд ознакомился в полицейском участке?
Не знаю как тот, что просекьютором представляется, но вы ещё тот следователь, с ловушками.
antonivs3 написав:Макс, ваши предположения по действиям Порошенко в сегодняшней ситуации в студию, пожалуйста. Краткие тезисы, 10, так сказать, отличий. Ладно, пусть их будет 5 ps я за Зе не голосовал, если че
Наприклад не казати не платіть люди комуналку Антиколомойський закон був би прийнятий...
Антиколомойський закон вже пару років як лежав в кулуарах ... Земля - так і висіла б , як і зараз ... Комуналку - можливо , але кому це на користь в першу чергу - особливо в форс-мажор ...
Неплатежі на користь лише тим хто буде робити заліки - конкретно членам нового уряду або тим хто хоче переділити майно. Тобі зарахую на таких умовах, а тобі на таких. А тобі не зарахую. А це десятки млрд. А заліки ці припинили при шоколадному....
Для розуміння глибини п...ца. Електрика на ринку Па 0,5 - 1.50 грн, але за умови наявності коштів. Коштів немає, (а їх не має бо сказали що можна не платити і не платять) то зразу ціна більше 3 грн. А ціна більше 3 грн то це .... в опі і виробники і споживачі. І в результаті ... коли ляже електрика і нізя буде подивитися в самоізоляції серіал, тоді буде не до питання кому це вигідно...
Хоча зараз якраз і до такого сценарію і йде.
Всі наши папуаси з вру і кму наввипередки грають у робінгудів. І зебіли в захваті.
Richi написав:Но не нужно приводить глупые аргументы своей аморальности. Понятно, что Вы уже мысленно получили деньги, распределили, потратили и сейчас не хочется отказываться. Ваше право - Вам с этим жить.
Переход на личности и оценочные суждения могут свидетельствовать о глупости их допускающего. Ни чего я не считаю вперёд и не расписываю. Всё давно расписано. Мне не критично. Я с тех ещё 90-х столько передряг и кризисов прошёл,что меня подобные движи бодрят.