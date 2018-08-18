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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3301330233033304>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
37%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
10%
9
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01

  dir написав:
  antonivs3 написав:Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует

А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.

Ага, только гречку можно не привезти в магазин. А в квартире вашей уже живут. Вы уже отдали эту "гречку" во временное пользование - попробуйте теперь обратно забрать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Електрика на ринку Па 0,5 - 1.50 грн, але за умови наявності коштів. Коштів немає, (а їх не має бо сказали що можна не платити і не платять)

Врун и паникёр. Кто сказал. что можно не платить коммуналку?
Где написано?
Если верить СМИ, то у нас на экспорт энергия дешевле, чем внутри страны. И в Европе дешевле, чем у нас. Пенсии и зарплаты- меньше у нас
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:05

  Richi написав:
  dir написав:
  antonivs3 написав:Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует

А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.

Вы не путайте товар и услугу. Если продать гречку за 50%, то не будет денег на посевную и мы останемся в дальнейшем и без фермера и без гречки.
Как поступать в данной ситуации Вам - это лично Ваше дело, зависит от восприятия жизни, взаимоотношений с арендатором и пр. Но не нужно приводить глупые аргументы в защиту своей аморальности. Понятно, что Вы уже мысленно получили деньги, распределили, потратили и сейчас не хочется отказываться. Ваше право - Вам с этим жить.

Хорошая логика. А если не заплатить лендлорду - ему будет нечего кушать. Он умрет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:06

  airmax78 написав:
  dir написав:
  antonivs3 написав:Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует

А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.

Ага, только гречку можно не привезти в магазин. А в квартире вашей уже живут. Вы уже отдали эту "гречку" во временное пользование - попробуйте теперь обратно забрать.
Мы перешли к следующему этапу. Если предложения касались не выселять, брать 50% стоимости, прощать долги. То теперь речь пошла о самовольном захвате частной собственности, которая вопреки Конституции перестала быть священной.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:07

  airmax78 написав:Я бы в данной ситуации вообще бы не оглядывался назад. Аналогов сегодняшней ситуации еще не было. Влад, огромное число людей в один день лишили доходов. Вопрос: на сколько? Если на месяц - это беда, но не катастрофа. Цены просядут не сильно из-за этого фактора. А если на больше? Если 2-3 месяца? Очень многое ляжет и уже не встанет. Как это повлияет на цены на недвижку? Моментальное воздействие на рынок аренды мы уже наблюдаем.

В кризисной ситуации рынок аренды и рынок продаж живут разными жизнями. В 14-ом наплыв беженцев взвинтил аренду не оказав существенного влияния на рынок продажи. Сейчас наоборот. Отток арендаторов обвалит цены аренды, но влияние на рынок продажи будет не сразу и не так сильно.
Возьмем меня, например. Я понимаю, что все это временно и не буду сливать по чем дают. Лучше пусть квартира стоит пустая или за сдаваться за символическую цену пережидая конец эпидемии, чем фиксировть убыток. Куда я вложу доллары в
это неспокойное время?
Если цены начнут падать, возникнет поддержка от людей с накоплениями, которые нигде не пропали. Тот же Сержик, как пример с форума.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi написав:
  dir написав:
  antonivs3 написав:Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует

А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.

Вы не путайте товар и услугу. Если продать гречку за 50%, то не будет денег на посевную и мы останемся в дальнейшем и без фермера и без гречки.
Как поступать в данной ситуации Вам - это лично Ваше дело, зависит от восприятия жизни, взаимоотношений с арендатором и пр. Но не нужно приводить глупые аргументы в защиту своей аморальности. Понятно, что Вы уже мысленно получили деньги, распределили, потратили и сейчас не хочется отказываться. Ваше право - Вам с этим жить.
Якийсь дитячий садок. Сюськаєтеся з ним. Забрать квартиру і віддати тим кому вона більш необхідна. Форс мажор же.
Геращенко сказав, що багаті повинні поділитися з бідними значить хай ділиться.


Короче капець. Весь світ підтримує громадян і бізнес, а зебіли отобрать і поделить...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:09

  dir написав:
  airmax78 написав:
  dir написав: А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.

Ага, только гречку можно не привезти в магазин. А в квартире вашей уже живут. Вы уже отдали эту "гречку" во временное пользование - попробуйте теперь обратно забрать.
Мы перешли к следующему этапу. Если предложения касались не выселять, брать 50% стоимости, прощать долги. То теперь речь пошла о самовольном захвате частной собственности, которая вопреки Конституции перестала быть священной.

Ну в общем-то к этому и идет. Вас ограничивают в вашем праве распоряжения вашей собственностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:10

airmax78 Я вам больше скажу. Лендлорд осуществляет зарегистрированный вид предпринимательской деятельности, в которую госорганы кроме как взять налоги ни-ни.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:14

  Прохожий написав:
  Бывалый написав:
  Vlad442 написав:У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?

Один квартирант попросил скидку на время карантина. Договорились -26%. Хотя я не думаю что он выдержит длительный карантин.
Остальные пока молчат. Сам я скидок предлагать не собираюсь, если будут просить будем обсуждать.

давайте все таки на профильную ветку по аренде

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:15

  dir написав:airmax78 Я вам больше скажу. Лендлорд осуществляет зарегистрированный вид предпринимательской деятельности, в которую госорганы кроме как взять налоги ни-ни.

Ребята, вы не поняли с кем вы имеете дело. Сегодняшние депутаты и многие высшие чиновники - это условно "вчерашние свадебные фотографы". Хотели новые лица - получите. Со всеми прилагающимися бонусами, включая полный правовой нигилизм. При чем, зачастую, не потому что такие плохие, беспредельщики, а потому что вообще никогда в своей жизни никаких законов не читали и об их существовании знают только по наслышке. В жизни руководствуются принципом внутреннего чувства справедливости. Поэтому если им покажется справедливым, что арендаторы не должны платить аренду - они оформят это в закон. Вы сами дали им полномочия.
airmax78
 
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