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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01
dir написав: antonivs3 написав:
Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
Ага, только гречку можно не привезти в магазин. А в квартире вашей уже живут. Вы уже отдали эту "гречку" во временное пользование - попробуйте теперь обратно забрать.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:05
Первый написав:
Електрика на ринку Па 0,5 - 1.50 грн, але за умови наявності коштів. Коштів немає, (а їх не має бо сказали що можна не платити і не платять)
Врун и паникёр. Кто сказал. что можно не платить коммуналку?
Где написано?
Если верить СМИ, то у нас на экспорт энергия дешевле, чем внутри страны. И в Европе дешевле, чем у нас. Пенсии и зарплаты- меньше у нас
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:05
Richi написав: dir написав: antonivs3 написав:
Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
Вы не путайте товар и услугу. Если продать гречку за 50%, то не будет денег на посевную и мы останемся в дальнейшем и без фермера и без гречки.
Как поступать в данной ситуации Вам - это лично Ваше дело, зависит от восприятия жизни, взаимоотношений с арендатором и пр. Но не нужно приводить глупые аргументы в защиту своей аморальности. Понятно, что Вы уже мысленно получили деньги, распределили, потратили и сейчас не хочется отказываться. Ваше право - Вам с этим жить.
Хорошая логика. А если не заплатить лендлорду - ему будет нечего кушать. Он умрет.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:06
airmax78 написав: dir написав: antonivs3 написав:
Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
Ага, только гречку можно не привезти в магазин. А в квартире вашей уже живут. Вы уже отдали эту "гречку" во временное пользование - попробуйте теперь обратно забрать.
Мы перешли к следующему этапу. Если предложения касались не выселять, брать 50% стоимости, прощать долги. То теперь речь пошла о самовольном захвате частной собственности, которая вопреки Конституции перестала быть священной.
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dir
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:07
airmax78 написав:
Я бы в данной ситуации вообще бы не оглядывался назад. Аналогов сегодняшней ситуации еще не было. Влад, огромное число людей в один день лишили доходов. Вопрос: на сколько? Если на месяц - это беда, но не катастрофа. Цены просядут не сильно из-за этого фактора. А если на больше? Если 2-3 месяца? Очень многое ляжет и уже не встанет. Как это повлияет на цены на недвижку? Моментальное воздействие на рынок аренды мы уже наблюдаем.
В кризисной ситуации рынок аренды и рынок продаж живут разными жизнями. В 14-ом наплыв беженцев взвинтил аренду не оказав существенного влияния на рынок продажи. Сейчас наоборот. Отток арендаторов обвалит цены аренды, но влияние на рынок продажи будет не сразу и не так сильно.
Возьмем меня, например. Я понимаю, что все это временно и не буду сливать по чем дают. Лучше пусть квартира стоит пустая или за сдаваться за символическую цену пережидая конец эпидемии, чем фиксировть убыток. Куда я вложу доллары в
это неспокойное время?
Если цены начнут падать, возникнет поддержка от людей с накоплениями, которые нигде не пропали. Тот же Сержик, как пример с форума.
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Vlad442
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:08
Richi написав: dir написав: antonivs3 написав:
Не дай Бог, конечно, но это только до той поры, пока действующее законодательство действует
А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
Вы не путайте товар и услугу. Если продать гречку за 50%, то не будет денег на посевную и мы останемся в дальнейшем и без фермера и без гречки.
Как поступать в данной ситуации Вам - это лично Ваше дело, зависит от восприятия жизни, взаимоотношений с арендатором и пр. Но не нужно приводить глупые аргументы в защиту своей аморальности. Понятно, что Вы уже мысленно получили деньги, распределили, потратили и сейчас не хочется отказываться. Ваше право - Вам с этим жить.
Якийсь дитячий садок. Сюськаєтеся з ним. Забрать квартиру і віддати тим кому вона більш необхідна. Форс мажор же.
Геращенко сказав, що багаті повинні поділитися з бідними значить хай ділиться.
Короче капець. Весь світ підтримує громадян і бізнес, а зебіли отобрать і поделить...
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:09
dir написав: airmax78 написав: dir написав:
А чего бы не пофантазировать на тему, а пусть продавцы бензина на 50% снизят стоимость топлива на время карантина, гречки, хлеба,мяса. К чему это приводило в истории мы знаем. К исчезновению продуктов, товаров и услуг, всеобщему хаосу и запустению.Оно того не стоит.
Ага, только гречку можно не привезти в магазин. А в квартире вашей уже живут. Вы уже отдали эту "гречку" во временное пользование - попробуйте теперь обратно забрать.
Мы перешли к следующему этапу. Если предложения касались не выселять, брать 50% стоимости, прощать долги. То теперь речь пошла о самовольном захвате частной собственности, которая вопреки Конституции перестала быть священной.
Ну в общем-то к этому и идет. Вас ограничивают в вашем праве распоряжения вашей собственностью.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:10
airmax78 Я вам больше скажу. Лендлорд осуществляет зарегистрированный вид предпринимательской деятельности, в которую госорганы кроме как взять налоги ни-ни.
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dir
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:14
Прохожий написав: Бывалый написав: Vlad442 написав:
У кого-та арендаторы просили скидку? Кто-то собирается сам предлагать скидку?
Один квартирант попросил скидку на время карантина. Договорились -26%. Хотя я не думаю что он выдержит длительный карантин.
Остальные пока молчат. Сам я скидок предлагать не собираюсь, если будут просить будем обсуждать.
давайте все таки на профильную ветку по аренде
Перенес
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:15
dir написав:airmax78
Я вам больше скажу. Лендлорд осуществляет зарегистрированный вид предпринимательской деятельности, в которую госорганы кроме как взять налоги ни-ни.
Ребята, вы не поняли с кем вы имеете дело. Сегодняшние депутаты и многие высшие чиновники - это условно "вчерашние свадебные фотографы". Хотели новые лица - получите. Со всеми прилагающимися бонусами, включая полный правовой нигилизм. При чем, зачастую, не потому что такие плохие, беспредельщики, а потому что вообще никогда в своей жизни никаких законов не читали и об их существовании знают только по наслышке. В жизни руководствуются принципом внутреннего чувства справедливости. Поэтому если им покажется справедливым, что арендаторы не должны платить аренду - они оформят это в закон. Вы сами дали им полномочия.
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airmax78
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