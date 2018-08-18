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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3301330233033304

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
37%
33
знизяться на 25%-50%
26%
23
знизяться більше, ніж на 50%
10%
9
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:17

Первый Экспроприация экспроприаторов. Так в 1917 всё и началось. А в 1918 "испанка". Закон "отрицания отрицания".
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:24

  Faceless написав:Перенес

Удалите тогда оттуда мои посты. В том числе и из цитирования.
Мне не нравится, что мои сообщения без моего ведома куда-то переносят.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:24

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:Макс, ваши предположения по действиям Порошенко в сегодняшней ситуации в студию, пожалуйста. Краткие тезисы, 10 отличий. Ладно, пусть 5

С Супрун я бы чувствовал себя несравнимо спокойнее и меры по подготовке к эпидемии начали бы предпринимать заранее.
Даже с Гройсманом в качестве Премьера я бы чувствовал себя намного увереннее.
Не говоря уже о Порохе.

не не не, я не про то, как вы себя лучше чувствуете, а про
действия Пе vs Зе, Супрун vs Емец.
Супрун вообще врачем была, кстати?
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:26

Пропоную поважному панству глянути на графік залежності ціни київської квартири від плину часу.
Для умовності я взяв 2к "хрущовку" в цегляному будинку недалеко від метро. Не на самій окраїні. Наймасовіший і найдоступніший сегент ринку. Ціни легко знаходити, і вони є репером для інших.

Непогано було би накласти на цей графік середню ЗП по Києву та ВВП України.
Було би досить інформативно. :wink:


Зображення
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 27 бер, 2020 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:26

  dir написав: Экспроприация экспроприаторов. Так в 1917 всё и началось. А в 1918 "испанка". Закон "отрицания отрицания".

а где "началось" в 1917 и где была в 1918 испанка?
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:27

  airmax78 написав:
  dir написав:airmax78 Я вам больше скажу. Лендлорд осуществляет зарегистрированный вид предпринимательской деятельности, в которую госорганы кроме как взять налоги ни-ни.

Ребята, вы не поняли с кем вы имеете дело. Сегодняшние депутаты и многие высшие чиновники - это условно "вчерашние свадебные фотографы". Хотели новые лица - получите. Со всеми прилагающимися бонусами, включая полный правовой нигилизм. При чем, зачастую, не потому что такие плохие, беспредельщики, а потому что вообще никогда в своей жизни никаких законов не читали и об их существовании знают только по наслышке. В жизни руководствуются принципом внутреннего чувства справедливости. Поэтому если им покажется справедливым, что арендаторы не должны платить аренду - они оформят это в закон. Вы сами дали им полномочия.

Это предложение, в принципе, даже на заседание профильного комитета не имеет шансов попасть. Противоречит государственному устройству. Кем бы нынешние депутаты в прошлом не были, туда же вскоре и уйдут. В той же монобильшости раскол по ряду вопросов. Управляет страной не тот кто голосует, а тот кто формирует повестку. Формируют в том числе крупные арендодатели.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:27

  airmax78 написав:.. Сегодняшние депутаты и многие высшие чиновники - это условно "вчерашние свадебные фотографы". Хотели новые лица - получите. ..
козак гавирилюк, буйная танечка черновол и многие прочие семенюки/"добробатовцы" с прошлой рады нэгодуют над вашими словами!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:28

  antonivs3 написав:
  dir написав: Экспроприация экспроприаторов. Так в 1917 всё и началось. А в 1918 "испанка". Закон "отрицания отрицания".

а где "началось" в 1917 и где была в 1918 испанка?

Где-где? Везде! :lol: Миллионы по всему миру окочурились.
dir
 
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