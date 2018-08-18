Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:Макс, ваши предположения по действиям Порошенко в сегодняшней ситуации в студию, пожалуйста. Краткие тезисы, 10 отличий. Ладно, пусть 5
С Супрун я бы чувствовал себя несравнимо спокойнее и меры по подготовке к эпидемии начали бы предпринимать заранее. Даже с Гройсманом в качестве Премьера я бы чувствовал себя намного увереннее. Не говоря уже о Порохе.
не не не, я не про то, как вы себя лучше чувствуете, а про действия Пе vs Зе, Супрун vs Емец. Супрун вообще врачем была, кстати?
Пропоную поважному панству глянути на графік залежності ціни київської квартири від плину часу. Для умовності я взяв 2к "хрущовку" в цегляному будинку недалеко від метро. Не на самій окраїні. Наймасовіший і найдоступніший сегент ринку. Ціни легко знаходити, і вони є репером для інших.
Непогано було би накласти на цей графік середню ЗП по Києву та ВВП України. Було би досить інформативно.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 27 бер, 2020 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
dir написав:airmax78 Я вам больше скажу. Лендлорд осуществляет зарегистрированный вид предпринимательской деятельности, в которую госорганы кроме как взять налоги ни-ни.
Ребята, вы не поняли с кем вы имеете дело. Сегодняшние депутаты и многие высшие чиновники - это условно "вчерашние свадебные фотографы". Хотели новые лица - получите. Со всеми прилагающимися бонусами, включая полный правовой нигилизм. При чем, зачастую, не потому что такие плохие, беспредельщики, а потому что вообще никогда в своей жизни никаких законов не читали и об их существовании знают только по наслышке. В жизни руководствуются принципом внутреннего чувства справедливости. Поэтому если им покажется справедливым, что арендаторы не должны платить аренду - они оформят это в закон. Вы сами дали им полномочия.
Это предложение, в принципе, даже на заседание профильного комитета не имеет шансов попасть. Противоречит государственному устройству. Кем бы нынешние депутаты в прошлом не были, туда же вскоре и уйдут. В той же монобильшости раскол по ряду вопросов. Управляет страной не тот кто голосует, а тот кто формирует повестку. Формируют в том числе крупные арендодатели.