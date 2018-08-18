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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:04
Vlad442 написав: Richi написав:
Когда попросили войти в ситуацию, чтобы снизить социальное напряжение за счёт снижения аренды - покушаются на частную собственность и свободы.
Не нравится? На свою малую родину! И не важно, что транспорт не ходит, грузчиков не найти и выходя на улицу подвергаешь себя опасности, а по приезду к пожилым родителям привозишь и им ``сюрприз``. Для арендатора важно, чтобы график платежей не сбился.
Господа, всё это пройдёт и за 3-4 месяца одни не станут беднее, а вторые богаче. Очнитесь! Это только деньги и не все деньги мира, а аренда за 2-3 месяца.
Я не против волонтерства и благотворительности. Никого на улицу выкидывать не буду. Форс-мажор для всей страны и люди, действительно, должны сплотиться и помогать друг другу. Мне не нравится уравниловка, административные методы и исключения рынка, как регулятора.
Нужно искать совместное решение в каждом конкретном случае, а не закрепощать арендаторов, дав им возможность просто так жить бесплатно. У кого-то это явно временный провал - пусть платит половину или пересиживает бесплатно или в долг. Кто-то потерял работу и ближайшие месяцы ничего не найдет. Ему нужно съехать в более дешевое жилье или домой, получить залог. Квартира выйдет на рынок, предложение снизит цены и сделает жилье доступней тем, кому оно нужней. Той же санитарке, которая не может ездить из пригорода и снимет вскладчину возле работы.
Абсолютно с Вами согласен, но демократия и сострадание - это удел богатых государств. Конечно каждый случай уникальный. Если арендатор снимает квартиру в которой холодильник больше шкафа, рядом лес/парк в котором можно гулять и арендатор человек не бедный (в состоянии создать подушку безопасности и пр), то можно и не вообще не снижать стоимость аренды. Ему обеспечены все условия для ``домашнего ареста``. Но обычно и рентабельность у таких квартир далеко не 10% а ближе к 5%. А вот если это дешёвый сегмент в муравейнике, где можно заразится от соседа не по площадке, а в соседнем доме, где холодильник Норд в который больше 1 курице не входит и ломается каждые 1,5 месяца, где арендатор работяга и арендует не потому, что выбрал эту квартиру, а потому что на что-то лучшее не хватает .... где рентабельность была 10% - здесь другая ситуация. Сейчас речь о них идёт.
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Richi
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:12
antonivs3 написав:
Первый написав:
Власник майна має право розпоряджаєтися своїм майном.
Але не має права розпоряджатися чужим. У випадку коли держава розпоряджається чужим майном то Передбачає ВЛАСНИКУ КОМПЕНСАЦІЮ.
Почитайте закони і включіть голову.
Подивіться як в інших країнах робиться. Не призив не платіть комуналку, а тримайте гроші на оплату, не штраф за звільнення працівника, а тримайте гроші на його утримання.
Подивіться на заходи в США. 2 трлн дол за рахунок держави на підтримку всіх і вся. В Україні ???
а звідки взялись гроші на компенсацію?
можливо з податків, які потрібно булро сплачувати, почитавши закони і включівши голову? які з форумчан більш-менш сплачує майже один ККц, частково тому, що в нього нема інших варіантів?и не понимаю- откуда вообще нарисовалась паранойяльная дискуссия про экспроприацию итд??неужели из монотонных петросянсцев Аирмакса про сквоттеров, которые въелись в корку?
не хотите идти навстречу- не идите навстречу, сдавайте новым. вольному воля
В сенсі звідки? З проектів зу Петросяна дубінського, інтерв’ю геращенка, текстів річі і решти експропріаторів.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:14
Richi написав:Абсолютно с Вами согласен, но демократия и сострадание - это удел богатых государств. Конечно каждый случай уникальный. Если арендатор снимает квартиру в которой холодильник больше шкафа, рядом лес/парк в котором можно гулять и арендатор человек не бедный (в состоянии создать подушку безопасности и пр), то можно и не вообще не снижать стоимость аренды. Ему обеспечены все условия для ``домашнего ареста``. Но обычно и рентабельность у таких квартир далеко не 10% а ближе к 5%. А вот если это дешёвый сегмент в муравейнике, где можно заразится от соседа не по площадке, а в соседнем доме, где холодильник Норд в который больше 1 курице не входит и ломается каждые 1,5 месяца, где арендатор работяга и арендует не потому, что выбрал эту квартиру, а потому что на что-то лучшее не хватает .... где рентабельность была 10% - здесь другая ситуация. Сейчас речь о них идёт.
На підставі чого Ви намагаєтеся розпоряджатися чужим майном?
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:18
Первый написав:
Richi написав:Абсолютно с Вами согласен, но демократия и сострадание - это удел богатых государств. Конечно каждый случай уникальный. Если арендатор снимает квартиру в которой холодильник больше шкафа, рядом лес/парк в котором можно гулять и арендатор человек не бедный (в состоянии создать подушку безопасности и пр), то можно и не вообще не снижать стоимость аренды. Ему обеспечены все условия для ``домашнего ареста``. Но обычно и рентабельность у таких квартир далеко не 10% а ближе к 5%. А вот если это дешёвый сегмент в муравейнике, где можно заразится от соседа не по площадке, а в соседнем доме, где холодильник Норд в который больше 1 курице не входит и ломается каждые 1,5 месяца, где арендатор работяга и арендует не потому, что выбрал эту квартиру, а потому что на что-то лучшее не хватает .... где рентабельность была 10% - здесь другая ситуация. Сейчас речь о них идёт.
На підставі чого Ви намагаєтеся розпоряджатися чужим майном?
По законам карантинного времени.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:23
Vlad442 написав: Richi написав:
Когда попросили войти в ситуацию, чтобы снизить социальное напряжение за счёт снижения аренды - покушаются на частную собственность и свободы.
Не нравится? На свою малую родину! И не важно, что транспорт не ходит, грузчиков не найти и выходя на улицу подвергаешь себя опасности, а по приезду к пожилым родителям привозишь и им ``сюрприз``. Для арендатора важно, чтобы график платежей не сбился.
Господа, всё это пройдёт и за 3-4 месяца одни не станут беднее, а вторые богаче. Очнитесь! Это только деньги и не все деньги мира, а аренда за 2-3 месяца.
Я не против волонтерства и благотворительности. Никого на улицу выкидывать не буду. Форс-мажор для всей страны и люди, действительно, должны сплотиться и помогать друг другу. Мне не нравится уравниловка, административные методы и исключения рынка, как регулятора.
Нужно искать совместное решение в каждом конкретном случае, а не закрепощать арендаторов, дав им возможность просто так жить бесплатно. У кого-то это явно временный провал - пусть платит половину или пересиживает бесплатно или в долг. Кто-то потерял работу и ближайшие месяцы ничего не найдет. Ему нужно съехать в более дешевое жилье или домой, получить залог. Квартира выйдет на рынок, предложение снизит цены и сделает жилье доступней тем, кому оно нужней. Той же санитарке, которая не может ездить из пригорода и снимет вскладчину возле работы
.
От щодо санітарки ви повеселили !!! Низький уклін за дотепний жарт. Уявив: приходить до когось з нас санітарка з інфекційного відділення, протягує у синіх гумових рукавичках декілька зім"ятих гривневих банкнот і підписує договір оренди на проживання з групою своїх колег.... Кожен з нас одразу папір підпише !!! І нехай хтось з форумчан скаже, що НІ. Нехай спробує. Фейслесе, готуйте місце для бану цього покидька.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:28
airmax78 написав: Первый написав:
Richi написав:Абсолютно с Вами согласен, но демократия и сострадание - это удел богатых государств. Конечно каждый случай уникальный. Если арендатор снимает квартиру в которой холодильник больше шкафа, рядом лес/парк в котором можно гулять и арендатор человек не бедный (в состоянии создать подушку безопасности и пр), то можно и не вообще не снижать стоимость аренды. Ему обеспечены все условия для ``домашнего ареста``. Но обычно и рентабельность у таких квартир далеко не 10% а ближе к 5%. А вот если это дешёвый сегмент в муравейнике, где можно заразится от соседа не по площадке, а в соседнем доме, где холодильник Норд в который больше 1 курице не входит и ломается каждые 1,5 месяца, где арендатор работяга и арендует не потому, что выбрал эту квартиру, а потому что на что-то лучшее не хватает .... где рентабельность была 10% - здесь другая ситуация. Сейчас речь о них идёт.
На підставі чого Ви намагаєтеся розпоряджатися чужим майном?
По законам карантинного времени.
Мене дивує як питання в принципі ставиться - його майно мені потрібніше, тому можна забрати безкоштовно....
Країна Робін гудів пля
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:32
ihorkyiv написав:
..санітарка з інфекційного відділення, протягує у синіх гумових рукавичках декілька зім"ятих гривневих банкнот і підписує договір оренди ..
м-дя. Даже нечего сказать. Взаимовыручка, милосердие наше все
а вариант, что своей работой условная санитарка спасла жизнь ваших родителей, не годится?
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sequence
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:39
sequence написав: ihorkyiv написав:
..санітарка з інфекційного відділення, протягує у синіх гумових рукавичках декілька зім"ятих гривневих банкнот і підписує договір оренди ..
м-дя. Даже нечего сказать. Взаимовыручка, милосердие наше все
а вариант, что своей работой условная санитарка спасла жизнь ваших родителей, не годится?
Інфекціоністи під час епідемії мають мешкати у спеціально пристосованих для того місцях, визначених органами охорони здоров"я, а не винаймати квартири і створювати небезпеку зараження як власника житла, так і його сусідів. Думайте, коли щось відстукуєте на клаві. До чого тут милосердя і взаємодопомога ??
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:42
Что интересно, аптеки продолжают мародерить, продают маски по 100 гривен и все лекарства сделали вдвое дороже. За отопление втрое переплачиваем. Водоканал даже поверку счетчиков не согласен отсрочить! И платить за эту поверку надо 700 гривен! При том, что она теперь будет в тарифах. Двойная оплата! Но не имеющие средств к существованию бабушки, которые сдают гостинку за 5 тыщ гривен, должны поделиться своим правом сосбтвенности на заработанную потом и кровью квартиру, малый бизнес надо весь уничтожить, закрыть метро и при этом завозить кучу самолетов с зараженных стран без карантина, и деньги МВФ нам не нужны, беня важнее. Рукалицо.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:44
hxbbgaf написав:
малый бизнес надо весь уничтожить, закрыть метро и при этом завозить кучу самолетов с зараженных стран без карантина.
Чому Ви ще не під Верховною радою???
Зібрались би там 100 000 такх Хббагофов, покричали би, погуділи би - може, клоуни і кухарки й прийняли потрібні закони?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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