Vlad442 написав:

Richi написав: Когда попросили войти в ситуацию, чтобы снизить социальное напряжение за счёт снижения аренды - покушаются на частную собственность и свободы.

Не нравится? На свою малую родину! И не важно, что транспорт не ходит, грузчиков не найти и выходя на улицу подвергаешь себя опасности, а по приезду к пожилым родителям привозишь и им ``сюрприз``. Для арендатора важно, чтобы график платежей не сбился.

Господа, всё это пройдёт и за 3-4 месяца одни не станут беднее, а вторые богаче. Очнитесь! Это только деньги и не все деньги мира, а аренда за 2-3 месяца. Когда попросили войти в ситуацию, чтобы снизить социальное напряжение за счёт снижения аренды - покушаются на частную собственность и свободы.Не нравится? На свою малую родину! И не важно, что транспорт не ходит, грузчиков не найти и выходя на улицу подвергаешь себя опасности, а по приезду к пожилым родителям привозишь и им ``сюрприз``. Для арендатора важно, чтобы график платежей не сбился.Господа, всё это пройдёт и за 3-4 месяца одни не станут беднее, а вторые богаче. Очнитесь! Это только деньги и не все деньги мира, а аренда за 2-3 месяца.

Я не против волонтерства и благотворительности. Никого на улицу выкидывать не буду. Форс-мажор для всей страны и люди, действительно, должны сплотиться и помогать друг другу. Мне не нравится уравниловка, административные методы и исключения рынка, как регулятора.Нужно искать совместное решение в каждом конкретном случае, а не закрепощать арендаторов, дав им возможность просто так жить бесплатно. У кого-то это явно временный провал - пусть платит половину или пересиживает бесплатно или в долг. Кто-то потерял работу и ближайшие месяцы ничего не найдет. Ему нужно съехать в более дешевое жилье или домой, получить залог. Квартира выйдет на рынок, предложение снизит цены и сделает жилье доступней тем, кому оно нужней. Той же санитарке, которая не может ездить из пригорода и снимет вскладчину возле работы.