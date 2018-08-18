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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3304330533063307

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 91
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
7
знизяться в межах 10%
15%
14
знизяться на 10-25%
36%
33
знизяться на 25%-50%
26%
24
знизяться більше, ніж на 50%
10%
9
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:45

  hxbbgaf написав:Что интересно, аптеки продолжают мародерить, продают маски по 100 гривен и все лекарства сделали вдвое дороже. За отопление втрое переплачиваем. Водоканал даже поверку счетчиков не согласен отсрочить! И платить за эту поверку надо 700 гривен! При том, что она теперь будет в тарифах. Двойная оплата! Но не имеющие средств к существованию бабушки, которые сдают гостинку за 5 тыщ гривен, должны поделиться своим правом сосбтвенности на заработанную потом и кровью квартиру, малый бизнес надо весь уничтожить, закрыть метро и при этом завозить кучу самолетов с зараженных стран без карантина, и деньги МВФ нам не нужны, беня важнее. Рукалицо.

Вы специально нагнетаете, чтобы золото подорожало? :mrgreen:
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:49

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Richi написав:Когда попросили войти в ситуацию, чтобы снизить социальное напряжение за счёт снижения аренды - покушаются на частную собственность и свободы.
Не нравится? На свою малую родину! И не важно, что транспорт не ходит, грузчиков не найти и выходя на улицу подвергаешь себя опасности, а по приезду к пожилым родителям привозишь и им ``сюрприз``. Для арендатора важно, чтобы график платежей не сбился.
Господа, всё это пройдёт и за 3-4 месяца одни не станут беднее, а вторые богаче. Очнитесь! Это только деньги и не все деньги мира, а аренда за 2-3 месяца.

Я не против волонтерства и благотворительности. Никого на улицу выкидывать не буду. Форс-мажор для всей страны и люди, действительно, должны сплотиться и помогать друг другу. Мне не нравится уравниловка, административные методы и исключения рынка, как регулятора.
Нужно искать совместное решение в каждом конкретном случае, а не закрепощать арендаторов, дав им возможность просто так жить бесплатно. У кого-то это явно временный провал - пусть платит половину или пересиживает бесплатно или в долг. Кто-то потерял работу и ближайшие месяцы ничего не найдет. Ему нужно съехать в более дешевое жилье или домой, получить залог. Квартира выйдет на рынок, предложение снизит цены и сделает жилье доступней тем, кому оно нужней. Той же санитарке, которая не может ездить из пригорода и снимет вскладчину возле работы.

Я хоть и арендатор, но меня такие методы "простые решения правительства" приводят в ярость. Ребята пилят, пилят, пилят, пилят. На секунду не отрываются. Тут, врдуг, куяк, ПЦ пришел. Они, даже не отрываясь от распила, просто голову подняли и пальцем тыкунли - эй, вы, холопы, у вас деньги есть, у вас не убудет - платите. И дальше пиплить.

Это еще цветочки, вот дойдет до сквоттерства и мародерства, тогда будет хуже.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:52

  ihorkyiv написав:..
Інфекціоністи під час епідемії мають мешкати у спеціально пристосованих для того місцях, визначених органами охорони здоров"я, .. Думайте, коли щось відстукуєте ..
Мы с вами, похоже, в разных странах живем. Назовите, пожалуйста, адреса "місцях, визначених органами охорони здоров"я".
ОК, принято.
Желаю вам и вашим родителям в страшный момент жизни остаться с заразой один на один, без помощи младшего персонала, который чего-то не нашел "міст, визначених органами охорони здоров"я".
адьё
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:55

  sequence написав:
  ihorkyiv написав:..
Інфекціоністи під час епідемії мають мешкати у спеціально пристосованих для того місцях, визначених органами охорони здоров"я, .. Думайте, коли щось відстукуєте ..
Мы с вами, похоже, в разных странах живем. Назовите, пожалуйста, адреса "місцях, визначених органами охорони здоров"я".
ОК, принято.
Желаю вам и вашим родителям в страшный момент жизни остаться с заразой один на один, без помощи младшего персонала, который чего-то не нашел "міст, визначених органами охорони здоров"я".
адьё

Як кажуть кацапи: "Твои речи - да на твои плечи".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Курьерам Glovo снизили зарплаты почти на 35%

Киевские курьеры Glovo пожаловались, что с 6 апреля им урезают премии таким образом, что зарплата упадет минимум на 35%.

«Вместо 5000 грн за 100 выполненных заказов в неделю будет 3000 грн. Аналогично порезаны премии за 80, 60, 40, 20 заказов. Зато подняли стоимость километража с 5,50 грн до 6 грн за 1 км. Зарплата падает на 35% минимум», - отметил один из курьеров Glovo.

В компании говорят, что заказов стало больше и новая система выплат должна стимулировать сотрудников выполнять заказы максимально быстро и качественно.

Вот и курьеры глово тоже пострадали.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:вот дойдет до сквоттерства и мародерства,

2014-2015 сотни тысяч бездомных и безденежных переселенцев с Донбасса приехали. И ничего подобного нее было. Не нагнетйте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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