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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:45
hxbbgaf написав:
Что интересно, аптеки продолжают мародерить, продают маски по 100 гривен и все лекарства сделали вдвое дороже. За отопление втрое переплачиваем. Водоканал даже поверку счетчиков не согласен отсрочить! И платить за эту поверку надо 700 гривен! При том, что она теперь будет в тарифах. Двойная оплата! Но не имеющие средств к существованию бабушки, которые сдают гостинку за 5 тыщ гривен, должны поделиться своим правом сосбтвенности на заработанную потом и кровью квартиру, малый бизнес надо весь уничтожить, закрыть метро и при этом завозить кучу самолетов с зараженных стран без карантина, и деньги МВФ нам не нужны, беня важнее. Рукалицо.
Вы специально нагнетаете, чтобы золото подорожало?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:49
airmax78 написав: Vlad442 написав: Richi написав:
Когда попросили войти в ситуацию, чтобы снизить социальное напряжение за счёт снижения аренды - покушаются на частную собственность и свободы.
Не нравится? На свою малую родину! И не важно, что транспорт не ходит, грузчиков не найти и выходя на улицу подвергаешь себя опасности, а по приезду к пожилым родителям привозишь и им ``сюрприз``. Для арендатора важно, чтобы график платежей не сбился.
Господа, всё это пройдёт и за 3-4 месяца одни не станут беднее, а вторые богаче. Очнитесь! Это только деньги и не все деньги мира, а аренда за 2-3 месяца.
Я не против волонтерства и благотворительности. Никого на улицу выкидывать не буду. Форс-мажор для всей страны и люди, действительно, должны сплотиться и помогать друг другу. Мне не нравится уравниловка, административные методы и исключения рынка, как регулятора.
Нужно искать совместное решение в каждом конкретном случае, а не закрепощать арендаторов, дав им возможность просто так жить бесплатно. У кого-то это явно временный провал - пусть платит половину или пересиживает бесплатно или в долг. Кто-то потерял работу и ближайшие месяцы ничего не найдет. Ему нужно съехать в более дешевое жилье или домой, получить залог. Квартира выйдет на рынок, предложение снизит цены и сделает жилье доступней тем, кому оно нужней. Той же санитарке, которая не может ездить из пригорода и снимет вскладчину возле работы.
Я хоть и арендатор, но меня такие методы "простые решения правительства" приводят в ярость. Ребята пилят, пилят, пилят, пилят. На секунду не отрываются. Тут, врдуг, куяк, ПЦ пришел. Они, даже не отрываясь от распила, просто голову подняли и пальцем тыкунли - эй, вы, холопы, у вас деньги есть, у вас не убудет - платите. И дальше пиплить.
Это еще цветочки, вот дойдет до сквоттерства и мародерства, тогда будет хуже.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:52
ihorkyiv написав:
..
Інфекціоністи під час епідемії мають мешкати у спеціально пристосованих для того місцях, визначених органами охорони здоров"я, .. Думайте, коли щось відстукуєте ..
Мы с вами, похоже, в разных странах живем. Назовите, пожалуйста, адреса "місцях, визначених органами охорони здоров"я".
ОК, принято.
Желаю вам и вашим родителям в страшный момент жизни остаться с заразой один на один, без помощи младшего персонала, который чего-то не нашел "міст, визначених органами охорони здоров"я".
адьё
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sequence
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:55
sequence написав: ihorkyiv написав:
..
Інфекціоністи під час епідемії мають мешкати у спеціально пристосованих для того місцях, визначених органами охорони здоров"я, .. Думайте, коли щось відстукуєте ..
Мы с вами, похоже, в разных странах живем. Назовите, пожалуйста, адреса "місцях, визначених органами охорони здоров"я".
ОК, принято. Желаю вам и вашим родителям в страшный момент жизни остаться с заразой один на один
, без помощи младшего персонала, который чего-то не нашел "міст, визначених органами охорони здоров"я".
адьё
Як кажуть кацапи: "Твои речи - да на твои плечи"
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ihorkyiv
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:59
Курьерам Glovo снизили зарплаты почти на 35%
Киевские курьеры Glovo пожаловались, что с 6 апреля им урезают премии таким образом, что зарплата упадет минимум на 35%.
«Вместо 5000 грн за 100 выполненных заказов в неделю будет 3000 грн. Аналогично порезаны премии за 80, 60, 40, 20 заказов. Зато подняли стоимость километража с 5,50 грн до 6 грн за 1 км. Зарплата падает на 35% минимум», - отметил один из курьеров Glovo.
В компании говорят, что заказов стало больше и новая система выплат должна стимулировать сотрудников выполнять заказы максимально быстро и качественно.
Вот и курьеры глово тоже пострадали.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:59
BIGor написав:
вот дойдет до сквоттерства и мародерства,
2014-2015 сотни тысяч бездомных и безденежных переселенцев с Донбасса приехали. И ничего подобного нее было. Не нагнетйте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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