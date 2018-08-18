Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:47

striped написав: Как мы уже знаем - рынок сделок очень тонок - кто вышел с реальной продажей уже созрел и захочет ее завершить. Что он будет делать на падающем/снижающемся рынке? Только идти вслед за ним. Потому будем наблюдать разрыв "хотелок" и реальных сделок. Квартиры, которые висят год, так и будут ласкать глаз лендлордов-оптимистов, а новые предложения будут выставляться и уходить в другом, более низком диапазоне. Как мы уже знаем - рынок сделок очень тонок - кто вышел с реальной продажей уже созрел и захочет ее завершить. Что он будет делать на падающем/снижающемся рынке? Только идти вслед за ним. Потому будем наблюдать разрыв "хотелок" и реальных сделок. Квартиры, которые висят год, так и будут ласкать глаз лендлордов-оптимистов, а новые предложения будут выставляться и уходить в другом, более низком диапазоне.

Для рынка ситуация сейчас вообще будет патовая. Раньше, те кто вовремя видел падение, выходили на рынок с дисконтом в 25% и продавали. Те кто начинал медленное снижение цены по 5-10% в итоге гнались за ценами и падали гораздо ниже 30%. Сейчас такое не пройдёт т.к.:1) Из-за карантина рынок стоит и покупателей нет.2) Нет первых и ушлых, кто успел увидеть падение и вовремя сориентировался. Такие люди обычно как серферы - с волны на волну. Они успевают вовремя выскочить пока не накрыло волна. Сейчас никто не успел и что самое хреновое (для них) - ВСЕ знают о кризисе. Т.е. такой ход на опережение уже запоздалый.3) Все покупатели сожмутся т.к. нужно, как минимум осмотреться. Все понимают, что цены будут снижаться и вопрос лишь на сколько. Никто не знает насколько длинная дистанция безденежья будет. Никто не знает, как мы выйдем из карантина. В случае болезни или смерти близких, какие ждут затраты? Вероятно звучит кощунственно, но зацепит всех в той или иной мере и выйдут все с разным результатом. Это может сильно повлиять на дальнейшую жизнь и скорректировать планы.