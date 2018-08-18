Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:вот дойдет до сквоттерства и мародерства,
2014-2015 сотни тысяч бездомных и безденежных переселенцев с Донбасса приехали. И ничего подобного нее было. Не нагнетйте
Бездомные с донбасса после 2014 года еще пару лет грабили автомобили у нас по дворам. А в основном приехали очень богатые, и скупили очень много "засола".
Сразу не поймёшь что такое "засол". В Киеве говорят "навес".Один знакомый сквоттерскую коммуну выселил очень просто. Зашли хлопцы из охранной фирмы и вежливо проводили. Тем кто был не в состоянии идти(это ж коммуна) помогли. А заселялись изначально две девочки иностранки-аспирантки. В целом сквоттеры это преимущественно вымышленное явление в наших широтах в незаброшенных помещениях. В случае насильственных действий демонтирую унитаз, смесители, умывальники. обесточу и обезвожу помещение.Заглушу дверь. В самом крайнем демонтирую стеклопакеты и батареи. Это мои вещи-имею полное право как на свою зубную щётку. При экспроприации: квартиру с ртутью не используешь(так не доставайся же ты никому) или другими словами-назло маме отморожу уши.
Я не встигаю все тут читати і слідкувати за всім! Скажіть в двох словах/реченнях: - ціни на РН(новобуди/котловани) трохи вниз? - дуже вниз? - заморозять будови і ловити, по класним цінам, буде нІчого?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
striped написав:Как мы уже знаем - рынок сделок очень тонок - кто вышел с реальной продажей уже созрел и захочет ее завершить. Что он будет делать на падающем/снижающемся рынке? Только идти вслед за ним. Потому будем наблюдать разрыв "хотелок" и реальных сделок. Квартиры, которые висят год, так и будут ласкать глаз лендлордов-оптимистов, а новые предложения будут выставляться и уходить в другом, более низком диапазоне.
Для рынка ситуация сейчас вообще будет патовая. Раньше, те кто вовремя видел падение, выходили на рынок с дисконтом в 25% и продавали. Те кто начинал медленное снижение цены по 5-10% в итоге гнались за ценами и падали гораздо ниже 30%. Сейчас такое не пройдёт т.к.: 1) Из-за карантина рынок стоит и покупателей нет. 2) Нет первых и ушлых, кто успел увидеть падение и вовремя сориентировался. Такие люди обычно как серферы - с волны на волну. Они успевают вовремя выскочить пока не накрыло волна. Сейчас никто не успел и что самое хреновое (для них) - ВСЕ знают о кризисе. Т.е. такой ход на опережение уже запоздалый. 3) Все покупатели сожмутся т.к. нужно, как минимум осмотреться. Все понимают, что цены будут снижаться и вопрос лишь на сколько. Никто не знает насколько длинная дистанция безденежья будет. Никто не знает, как мы выйдем из карантина. В случае болезни или смерти близких, какие ждут затраты? Вероятно звучит кощунственно, но зацепит всех в той или иной мере и выйдут все с разным результатом. Это может сильно повлиять на дальнейшую жизнь и скорректировать планы.
ihorkyiv написав:.. Інфекціоністи під час епідемії мають мешкати у спеціально пристосованих для того місцях, визначених органами охорони здоров"я, .. Думайте, коли щось відстукуєте ..
Мы с вами, похоже, в разных странах живем. Назовите, пожалуйста, адреса "місцях, визначених органами охорони здоров"я". ОК, принято. Желаю вам и вашим родителям в страшный момент жизни остаться с заразой один на один, без помощи младшего персонала, который чего-то не нашел "міст, визначених органами охорони здоров"я". адьё
Человек еще не понимает, что трупы тоже должны храниться в спец. оборудованных помещениях при низкой температуре итд и беспокоиться, возможно, нужно не о размере арендной ставки, а о наличии ее как явление